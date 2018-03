Kouč Liberce Pešán: Chtěl jsem slavit, ale není co. Další kroky si promyslím

Emociálně byl hodně vyšťavený. Sérii s hradeckým Mountfieldem hodně prožíval. Nakonec ale pro Filipa Pešána a jeho Bílé Tygry sezona skončila. Mluví se o tom, že další kroky progresivního trenéra povedou z Liberce pryč, do zahraničí. „Zatím nevím. Bude dost času na to, promyslet si, kudy chceme jako klub jít a kudy chci jít já,“ říká kouč.

Góly Domácí: 33:41. Koukal, 37:45. Smoleňák Hosté: 59:38. L. Krenželok

Kde se podle vás série zlomila? Byl to nezvládnutý šestý zápas, kdy jste doma nevyužili mečbol?

„Jednoznačně, v něm jsme měli vyhrát. Ten duel byl stoprocentně rozhodující. Po naší poslední výhře v Hradci jsme byli hodně nahoře a věřil jsem, že to doma ukončíme. Měli jsme je na lopatě. Místo toho ale končíme sami. Nedali jsme několik tutových šancí, to rozhodlo. Asi jsme se toho lekli, byli jsme svázaní. Bohužel je konec.“

Obránce Martin Ševc řekl, že jste podle něj byli lepší ve všech sedmi utkáních lepší. Souhlasíte s ním?

„Ano. Ve hře pět na pět jsme byli lepší určitě.“

Rozhodující tedy byly přesilovky?

„Určitě. V celé sezoně nám ale chyběla větší disciplína. Věděli jsme, že nás Hradec může porazit jenom v přesilových hrách, to se potvrdilo i v posledním utkání. Věřil jsem, že dokážeme soupeře porazit, jsem hodně zklamaný.“

V konci série z Hradeckých sršela větší touha vyhrát, souhlasíte?

„Hradec tomu šel o něco víc naproti, než my. A nemyslím nic mezi řádky, myslím opravdu výkon hráčů Hradce na ledě. Puky se odrážely k nim, ale není to o štěstí a smůle. Záleží na tom, jak se k tomu kdo postaví.“

Zaujal vás svým výkonem speciálně někdo z vašich hráčů?

„Když nebudu počítat Romana Willa, byl našim jasně nejlepším hráčem sezony obránce Filip Pyrochta. Hlasitě si řekl o pozornost reprezentačních trenérů.“

Máte už v hlavě svoji budoucnost?

„Nemám, na to je ještě brzo. Ani nevím, co bude další den. Chtěl jsem slavit, ale není co. Bude dost času na to, promyslet si, kudy chceme jako klub jít a kudy chci jít já.“