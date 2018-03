Zábranský: Straky si vážím. Umím si představit, čím jako vlastník prošel

Kometa Brno slaví znovu po roce hladký postup do semifinále play off • Michal Beránek / Sport

Jan Štencel vstřelil gól na 2:1 a poslal Kometu do semifinále play off • Michal Beránek / Sport

Když před rokem hokejisté Komety Brno slavili extraligový titul, bylo to ukončení 51 let trvajícího čekání. Velkou zásluhu na všem měl majitel a trenér mužstva Libor Zábranský, který se před startem semifinále vůbec netají tím, že by mistrovské oslavy chtěl v příštích týdnech zažít znovu. Ale nejdříve je třeba se dostat přes Plzeň, s jejímž majitelem a trenérem Martinem Strakou ho pojí podobné příběhy. „Hrozně si ho vážím. Možná jako jediný si dokážu představit, čím si musel projít,“ chápe Zábranský svého soupeře.

Vítkovice jako jednoho z černých koní vyřazovací části jste vyřídili 4:0 na zápasy a nastalo čekání. Nebylo příliš dlouhé?

„Na tom nebylo nic nepříjemného, je to naprosto přirozený vývoj. Nehledal bych v tom vědu. Série s Vítkovicemi je pryč a víc bych se k ní nechtěl vracet."

Naprostá dominance v sérii s Vítkovicemi určitě udělala v šatně radost, nemusel jste své chlapce krotit?

„Tady není co krotit. Kluci se těší, připravujeme se a soustředíme se sami na sebe."

Sledoval jste čtvrtfinálové zápasy soupeřů?

„Viděl jsem každé utkání, ale neměl jsem tým, který bych si proti nám přál. Zprávu, že nás čeká Plzeň, jsme přijali v kabině úplně v pohodě."

Plzeň je vítězem základní části. Může to pro vás být strašák?

„Respektujeme svého soupeře, víc to komentovat nebudu. Budeme se soustředit sami na sebe. Svým klukům strašně věřím, Plzeň komentovat nechci. Jsme skromní, nepodceňujeme ji, je to vítěz základní části, ale to je tak vše, co řeknu k Plzni."

Zábranský o semifinále, Strakovi a titulu. Martina si obrovsky vážím, mým klukům věřím 720p 360p REKLAMA

Mluvil jste už s Martinem Strakou?

„Martina si hrozně vážím, ale že bychom si před sérií volali s trenéry nebo majiteli klubu, to v žádném případě.“

Pojí vás podobné příběhy. Bude pro vás série o to speciální?

„Martin má za sebou úžasnou hráčskou kariéru. Jako možná jediný si dokážu představit, čím si jako stoprocentní vlastník musel projít. Musí zajišťovat financování, hráče, teď je na střídačce. Vím, jak je to náročný, a proto říkám, že si ho vážím.“

Cítíte, že vy a Martin Straka ukazujete, že spojení majitel a trenér může fungovat?

„Logiku to samozřejmě dává. Nejdůležitější je vždycky spojení generální manažer a hlavní trenér tak, aby když se skládá tým, aby trenér neviděl hráče nějak jinak. Pak to samozřejmě nemůže fungovat. V tom je to výhoda, že si sám hráče vyberete na posty a věříte jim. V tom vidím výhodu.“

V základní části jste s Plzní měli vyrovnanou bilanci dvou výher a dvou porážek. Může to něco říci o blížících se utkáních?

„Ne, play off je úplně jiná soutěž. Každá vyřazovací část je úplně jiná."

Minulou sezonu jste korunovali ziskem titulu. Je to závazek ji zopakovat?

„Jako Kometa působíme už delší dobu. Region je na nás hrdej a samozřejmě cítíme obrovskej závazek vůči všem fanouškům, celému regionu, partnerům klubu. To ale nemá žádnou souvislost s play off.“

Je podle vás těžší titul získat nebo v následující sezoně obhájit?

„Získat každý titul je strašně těžký a je jedno, jestli ho obhajujete, nebo ne.“