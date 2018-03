Kuriozní trest! Vyřazení sparťané se musejí povinně dívat na play off

Před každým přenosem se sejdou v kabině jako v kině. Hokejisté Sparty od předloňského finále proti Liberci prohráli v play off už deset utkání po sobě. Nejprve tři v duelu o titul, loni vyhučela ve čtvrtfinále s Brnem 0:4, letos ji vyprovodili Bílí Tygři už v předkole 0:3. Co se děje nyní téměř tři týdny po posledním zápasu? V klubu začali vidět modrobíle. Rozčarování z dalšího neslavného konce vedlo k tomu, že celý tým včetně trenérů dostal příkaz, že se musí společně dívat, jak se zápolí o Masarykův pohár. Ne, není to legrace. Jak se na nezvyklý tah dívají ikony Sparty Pavel Richter a Jiří Hrdina? Dokdy bude takový režim pokračovat?

„Dobrý den a jeden speciální pozdrav do sparťanském kabiny, protože dneska to bude dlouhé a hráči Sparty musí sledovat play off. Takže zdravím a kdyby měli jakékoli připomínky, ať mi zavolají,“ usmíval se před úvodním vhazováním nedělního sedmého čtvrtfinále Třinec-Pardubice televizní expert Milan Antoš. Ano, už věděl, že hokejisté a realizační tým pražského klubu v tu dobu sedí svorně v šatně a všichni se dívají. Na tento zápas, jako na všechna utkání vyřazovacích bojů.

Tragikomické dozvuky mizerné sezony mají sparťanům zřejmě připomenout, co takové boje obnášejí a co to znamená se na ledě rozkrájet. A tak se v hracích dnech scházejí odpoledne po tréninku jak po škole. Mladí, staří, ve všední den, stejně jako v sobotu, neděli či ve svátek. Když hrál v sobotu Liberec s Mountfieldem už od 11 hodin a záznam běžel až odpoledne, museli hráči i trenéři na stanovený čas přijít do kabiny a dívat se taky. K dovršení všeho scházelo snad jen to, aby museli s nataženýma rukama klečet v koutě.