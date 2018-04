Byli jsme lepší, smutnil Gulaš. Gól v 60. minutě? Stává se nám to často

Video k článku 720p 360p REKLAMA Kometa Brno - Plzeň: Gulaš z předbrankového prostoru bleskově vyrovnal, 2:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Byl to váš nejlepší výkon v semifinále, že?

„No, jsem rád, že trošku graduje. Ani u nás v Plzni nebyly některé pasáže špatné. V Brně jsme odváděli po celých šedesát minut super výkon. Bohužel, koncovka nás trápí. Lauf, který jsme měli v průběhu sezony, teď chybí. Ale nic se neděje, takový je hokej v play off. Nádherný pro diváky. My to musíme hodit za hlavu. Je to 3:0, série se hraje na čtyři vítězné. Nedá se nic dělat, další den budeme hrát to samé, co dnes. A věřím, že vyhrajeme.“

Co jste říkal na Eratův rozhodující gól?

„Nic. Dal gól, hotovo.“

Při power play jste měl na hokejce prodloužení, ale minul jste z voleje bránu.

„Měl jsem to na holi. Bohužel se mi na špatném ledě zvedl puk, ale nechci se na to vymlouvat. Šance to byla velká. Mrzí mě to.“

Nejlépe jste asi hráli v první části, kdy jste mohli dát několik gólů. Místo toho jste v poslední minutě inkasovali. Jak to s vámi zamávalo?

„Nevím, jestli je to koncentrací, ale stává se nám to často. A nemělo by. V play off nám to kazí dojem, tímto ztrácíme zápasy. Všichni si to uvědomujeme, říkáme si to.“

Čím to, že se vám nedaří střelba?

„Jak nedaří?! Oni dali o gól víc. Zápasy jsou vyrovnané. To je play off. Gólmani chytají výborně, hrajeme o všechno. Oba týmy jsou kvalitní a zatím se štěstí obrací k Brnu. Z naší strany to byl dobrý zápas.“

Cítíte frustraci z toho, jak se zápasy vyvíjejí? Útočíte, Kometa ujede a dá vám poměrně lehký gól. To naštve, ne?

„Takových momentů už jsem zažil plno. Samozřejmě mě to mrzí. Hraje se v sérii na body a ten třetí má Brno. Nevím, co víc k tomu mám říct. Pořád bych se opakoval.“

