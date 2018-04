Sklenička po výhře Plzně: Musíme je rozhodit, u Erata se to trošku povedlo

Byl symbolem plzeňského vzepětí, návratu do semifinálové série. Co chvíli v útoku, aktivní a k tomu spolehlivý vzadu. Obránce David Sklenička přihrál Jaroslavu Kracíkovi na první gól vítězů a těšilo ho, že Západočeši konečně dali do hry pořádné emoce. „Věřím, že odteď se štěstí přikloní k nám a rozdáme si to v sedmém zápase,“ prohlásil nažhaveně jeden z hrdinů bitvy na ledě Komety.

Přišlo mi, že jste do toho konečně dali pořádné emoce. Vyhráli jste i díky tomu?

„Možná právě proto jsme to urvali. Předtím jsme se do toho nedokázali úplně dostat. Dnes už to tam konečně bylo.“

Říkali jste si, že musíte v soubojích přidat?

„Ano, ale zase jsme nechtěli někoho zbytečně dohrávat po odpískání a být zbytečně vylučovaní. Snažili jsme se to držet na uzdě. Emoce k play off patří a doufám, že je tam dáme i příště a zase to urveme.“

Vypadalo to, že chcete rozhodit brněnského lídra Martina Erata. Byl to záměr?

„Musíme se snažit ty jejich klíčové hráče trošku rozhodit. Když se to povede, tak jen plus pro nás. Doufám, že se nám to u Martina Erata trošku povedlo. Na druhou stranu, měl parádní nahrávku na gól. Takže musíme příště ještě víc.“ (úsměv)

Výhra vás může nakopnout, ale doma musíte zabrat už od začátku, že ano?

„První třetina nebyla z naší strany optimální. Doufám, že příště zabereme naplno od začátku a pohlídáme si to líp. Naštěstí jsme ve druhé části dali dva góly a mohlo jich být ještě víc. Já osobně jsem měl tři čtyři dobré šance. Dát první gól je vždycky výhoda. Když ho vstřelí soupeře, padne na vás trošku deka a musíte dohánět.“

Jak vám je po prvním vítězství?

„Je to obrovská úleva. Doufám, že se sem ještě vrátíme, vyhrajeme a doma si to rozdáme v sedmém zápase. Kdo jde štěstí naproti, k tomu se obrátí. Doufám, že se odteď otočí k nám a urveme i další utkání.“

