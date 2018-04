ANKETA klubů: Hokej v O2 TV? Hosták varuje před švédským scénářem

Útočník Komety Martin Erat si kryje kotouč před plzeňským forvardem Tomášem Mertlem • FOTO: ČTK Na televizní hokejový trh vstoupí nový hráč. Od září začne extraligu vysílat kromě ČT sport i placená O2 TV Sport, která vlastní už i práva na fotbalovou ligu. Hokej se do televize dostane víc, jen to nebude zadarmo. Jak se na nový formát dívají kluby? Deník Sport získal reakci všech čtrnácti účasníků nejvyšší soutěže.

PLZEŇ - Emil Kristek, ředitel „Změnu vnímáme pozitivně, protože si od ní slibujeme zvýšení konkurence na trhu. O2 je placený kanál, ale dost rozšířený. Pro fanoušky to přesto bude změna, ale je dobře, že do hry vstoupí nový hráč. Co nás však primárně zajímá a na co jsme zvědaví, je, jak O2 naloží s prostředky za vysílací práva, jak z nich budou kluby financovány, kolik peněz poplyne přímo do nich.“

MOUNTFIELD HK - Miroslav Schön, prezident „Není to pro mě novinka, informace o tom, jak to bude vypadat, mám už nějakou dobu. S konečnou dohodou jsem naprosto srozuměn, extraligovým klubům přibudou další finanční prostředky, nejsou to špatné peníze. Za mě v pořádku.“

TŘINEC - Marek Chmiel, výkonný ředitel „Vnímáme to jako přirozený vývoj televizního vysílání hokejových přenosů. I ve světě je běžné, a nejmarkantnější je to v NHL, že se o přímé přenosy dělí více společností. Pro kluby je nový model zajímavější z ekonomického hlediska a diváci budou mít možnost vidět extraligový hokej i pětkrát týdně. Osobně jsem zvědavý, jak příznivci přijmou nové hrací dny středu a sobotu. Ale věřím, že věrný fanoušek si cestu do hlediště najde.“

VÍTKOVICE - Petr Handl, prezident „V této fázi bez komentáře.“

KOMETA - Michal Chylík, tiskový mluvčí „Klub se k celé situaci vyjádří po skončení právě probíhající sezony.“

PARDUBICE - Dušan Salfický, generální manažer „Z obchodního hlediska jsem samozřejmě rád, že se hokej bude vysílat i na komerční televizi. Ale umím si představit, že by jeden z nejatraktivnějších sportů v republice mohl být i pro kluby lépe ohodnocen. Věřím ovšem, že tohle je nějaký průlomový bod. Celkově to vítám, ale až realita ukáže, jestli je to dobře nebo špatně. Ovlivní to program ligy, změní se hrací dny, uvidí se, jak se s tím kluby srovnají.“

LIBEREC - Lukáš Přinda, viceprezident Vítáte nový pakt BPA s kanály O2 a ČT?

„Liberec jako jediný klub v extralize prodal svá hlavní mediální práva právě O2 TV. Už nyní se ukazuje, že tento krok odstartoval sérii pozitivních kroků jako je smlouva mezi BPA a O2 TV. Bylo to průlomové rozhodnutí, ale tato dohoda přináší efekt fanouškům, celé extralize, tak i všem 14 klubům, které jsou její součástí.“ V čem vidíte největší přínos nové smlouvy?

„Extraliga získá více mediálního prostoru. Hokej bude na obrazovkách více dnů. Divák bude mít právo volby. Konkurenční prostředí v podobě dvou vysílatelů…, to vše povede k zvyšování hodnoty a kvality extraligy jako produktu, což by mělo být v zájmu každého klubu.“ Máte k novému modelu výhrady, případně jaké?

„Změna modelu je nutná, jestli chceme posunout hodnotu mediálních práv extraligy. My jako Liberec jsme na změny připraveni. Jsme tým, který hraje v multifunkční hale, hráli jsme hokejovou Ligu mistrů (CHL), v letošní sezoně jsme hráli v jedenáct dopoledne nebo dvě utkání ve dvou dnech. Navržený model je reálný.“

Pozn.: klub trval na této podobě reakce

OLOMOUC - Emil Fürst, generální manažer „Ta záležitost zatím na APK jen zazněla, ale dosud jsme ji neodsouhlasili. A řekli jsme, že se k tomu vrátíme na posezonní valné hromadě. Já si například zatím neumím představit, jak to bude vypadat s hracími dny. A myslím, že nejsem sám, že takových klubů tam bylo docela dost. Jakmile se na posezonní valné hromadě APK na konkrétním návrhu shodneme, nebo neshodneme, vám budu moci říct víc.“

ZLÍN - Martin Hosták, generální manažer „Máme příslib většího přísunu financí do klubů, ale nikdo nemůže čekat, že najednou zdvojnásobíme rozpočet. Česká televize dělá hokej velice kvalitně a je otázka, zda se tomu dokáže O2 aspoň trošku přiblížit. Divák se radši bude dívat na kvalitní projekt. Nejsem si jistý, jestli je extraliga tak prémiový produkt, aby byla na placeném kanálu. Švédové to zkusili a za pět let to vrátili zpět. Byl tam ohromný pokles zájmu. Je to trošku rozporuplné.“

SPARTA - Tomáš Zetek, media konzultant „Pro financování profesionálního sportu v Evropě i ve světě je příjem z prodeje televizních práv zásadní a kombinace veřejnoprávního s komerčním provozovatelem televizního vysílání je naprosto běžná. Proto Sparta vstup O2 TV do českého hokeje rozhodně vítá.“

CHOMUTOV - Stanislav Mikšovic, obchodní ředitel „Konkurence neškodí v žádném odvětví, přestože nezpochybňujeme, že Česká televize prezentuje hokej velmi dobře. Až čas ukáže, jaká bude kvalita vysílání O2 TV. V dnešní době by se kluby neměly zříkat žádného možného zdroje příjmů, pokud je kvalita odpovídající. Za nás je dobře, že se BPA dohodla s oběma vysílateli na modelu, při kterém nedojde k tříštění práv mezi kluby.“

MLADÁ BOLESLAV - Jan Tůma, generální manažer „Bereme to jako fakt, který vzešel z jednání BPA, ČT a O2 TV. Co nové vysílací schéma přinese, se ukáže až v praxi – tedy v sezoně. Měřítkem úspěšnosti tohoto schématu bude hokejový divák.“

JIHLAVA - Bedřich Ščerban, jednatel „BPA dostala důvěru, je to její džob. Takže doufám, že nám vyjedná co nejlepší podmínky. Z logiky věci by to mělo být tak, že placený kanál přinese více financí do klubů. Aspoň v zahraničí, kde jsem působil, to tak chodí. S podrobnostmi dohody úplně seznámený nejsem. Nicméně je dobře, že hokej zůstává i na veřejnoprávní stanici, aby měl co největší dosah pro fanoušky.“