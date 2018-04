Emoce v závěru! Erat neunesl porážku Komety a vrhl se na Moravčíka

Brněnská labutí píseň se zastavila na čísle 13. Přesně tolik vítězství si hokejisté Komety před čtvrtečním duelem připsali na svůj účet v play off. To už je však minulostí. Mužstvo kouče Libora Zábranského nezvládlo čtvrtý duel série proti Plzni a se Západočechy prohrálo na svém ledě 1:2. Nával emocí a zklamání z porážky vytrysklo po závěrečné siréně, kdy se brněnský lídr Martin Erat doslova utrhl ze řetězu.

Druhé finále v řadě chtěl se svým týmem vybojovat v co nejkratší době. Jenže se tak nestane. Kometě včele s hokejovým velikánem Martinem Eratem se v aktuálním play off poprvé objevil zádrhel při cestě za obhajobou titulu. Před brněnskými diváky se o to zasloužili plzeňští Indiáni, kteří oživili naději a protáhli sérii do 5. duelu na svůj led.

Brnu má sice stále pevně v rukách možnost posledního úderu, ale okamžitý vztek z prohry byl na úřadujících mistrech znát. Především na Eratovi. Kapitán českého týmu na olympiádě v Pchjongčchangu se v posledních vteřinách hry pokoušel vytvořit šanci k vyrovnání skóre. Jeho tým k tomu měl velkou příležitost, když deset vteřin před koncem třetí třetiny hrál před brankářem Miroslavem Svobodou.

Naděje Komety však rychle zhasla, neboť plzeňští soupeři vyhráli vhazování a puk poslali do pravého rohu hřiště, kam oba soupeři okamžitě zamířili. Ke kotouči se ale dostali dřív hosté a co nejvíc se snažili, aby se k němu nedostali domácí. Povedlo se, Kometa puk nezískala a prohrála. Po odpískání konce zápasu Erat v tu ránu vypěnil a pustil se do Indiánu, kteří ho nepustili k šanci. Do konfliktu se dostal s obráncem Michalem Moravčíkem. Oba aktéři dostali symbolicky ještě dvouminutový trest za hrubost.

