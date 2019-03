SESTŘIH: Boleslav - Zlín 0:2. Je srovnáno, defenzivní bitvu rozhodl Dufek | iSport.cz

Zlín nastoupil bez obránce Tomáše Valenty a opětovně zraněného útočníka Jiřího Ondráčka, Bruslařskému klubu chyběl stejně jako v prvním utkání nemocný kapitán Michal Vondrka.

Domácí začali náporem, ale Berani odolali a ve čtvrté minutě se při Dlapově vyloučení dostali do vedení. Fořtovu střelu od modré čáry tečoval před Růžičkou Dufek.

Domácí se vzápětí při vyloučeních Kratochvila ani Sedláčka neprosadili. V největší šanci z úhlu minul Skalický. Hostům druhá početní výhoda při pobytu Kurky na trestné lavici už také nevyšla. Před přestávkou měl ještě možnost zlínský Šlahař.

Mladé Boleslavi se nedařily přesilovky ani v druhém dějství. Při Kuldově trestu měl ve 26. minutě v oslabení v přečíslení příležitost Kubiš, ale nezamířil přesně. Po Hermanově faulu hráli domácí ještě osm vteřin v pěti proti třem a následně klasickou přesilovku zkrátit nedovoleným zákrokem Klepiš.

Po Pláňkově sevření puku rukou se naskytla převaha dvou hráčů v poli také Beranům, ale skóre se neměnilo. Domácí potom i nadále marně dobývali defenzívu Zlína, který hrozil i dopředu a šance měli Honejsek a Krejčík.

Domácí ve třetí třetině zvýšili pohyb, ale Zlín je nadále pouštěl do minima šanci. Ve 45. minutě z pozice mezi kruhy mohl vyrovnat Žejdl, ale pokus autora hattricku v pondělního prvního duelu ukryl Kašík v lapačce. Snaha Bruslařského klubu byla marná a v závěru dovršil výsledek střelou do prázdné branky Sedláček.

Hlasy trenérů:

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Byl to úporný zápas. My jsme neměli tak dobrý pohyb jako včera. Zlín hrál výborně systémově, což jsme očekávali. Série může být opravdu dlouhá a bude to úporné. Je to předkolo play off, není se čemu divit. Těšíme se do Zlína."

Robert Svoboda (Zlín): "Týmu patří pochvala. Byl to od nás diametrálně odlišný výkon oproti včerejšku. Byli jsme aktivní, plnili jsme to, co jsme si řekli a vytkli po včerejší prohře. Vynikající výkon podal brankář Kašík. Vlastně oba dva gólmani, proto byl výsledek takový. Pro nás dobrý, série je 1:1 a pokračuje se dál."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 03:56. Dufek, 59:50. P. Sedláček Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Pláněk (A), Němeček, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa – Skalický, Klepiš (A), Pacovský – Pabiška (C), Žejdl, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Zbořil, Gazda, M. Novotný, Ferenc, Padrnos – Kubiš (C), Fořt, Dufek – Herman, Honejsek, Šlahař – Okál, P. Sedláček, L. Krejčík – E. Kulda, Popelka, Š. Kratochvíl. Rozhodčí Svoboda, Pražák – Brejcha, Jelínek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2731 diváků

