Zmar Boleslavi. První třetina byla katastrofální, řekl Žejdl | iSport.cz

Byl to až diametrální rozdíl. V pondělí Boleslav šlapala, zápas měla jednoznačně pod kontrolou. Jenže přišel druhý den a všechno bylo jinak. „Nevyšla nám první třetina, ta byla katastrofální, pak jsme se do toho pomalu dostávali. Zlín ale skvěle bránil střední pásmo, na čemž má postavenou hru. Probíjeli jsme se tam individuálně, což je špatně,“ mrzelo Lukáše Žejdla, který první utkání série rozhodl hattrickem.

Zlín naskočil s úplně jiným výkonem, směrem dozadu byl disciplinovaný, téměř bezchybný. Navíc se rychle dostal do vedení. „Pak je to těžké, ve třetí třetině nás ani nenapadali. Museli jsme si pro kotouče sjíždět dozadu, zpátky, dopředu, teď to tam vybojovat. Oni to kolikrát jen vzali, vyhodili do středního pásma a museli jsme to zase otáčet. Sebralo nám to hodně sil,“ řekl Žejdl.

Mladá Boleslav - Zlín: Sedláček potvrdil výhru hostů gólem do prázdné brány, 0:2 720p 360p REKLAMA

Že byla brzká trefa Beranů velký problémem, potvrdil i obránce Martin Pláněk. „Zlín je výborný v bránění. Když vede o gól, tak je schopný si to podržet. Je to spíš o nás a myslím, že bychom to měli hrát jednodušeji. Musíme se z toho poučit do příštího zápasu, abychom věděli, co máme hrát. Může se zase stát, že budeme prohrávat. To nás nesmí zlomit.“

Bruslaři se v první třetině dostali jen ke třem střelám na branku, měli velký problém si vytvořit pořádnou palebnou pozici. A když už se to povedlo, zastavil je skvěle chytající Libor Kašík. „Nešlo toho na něj tolik jako v prvním zápase. Tolikrát jsme ho neohrozili, ani jsme neměli tutové šance jako v pondělí. To zápas rozhodlo,“ litoval Žejdl.

Mladá Boleslav - Zlín: Dufek využil přesilovou hru, 0:1 720p 360p REKLAMA

Právě 27letý útočník zůstal zatím jediným boleslavským střelcem v sérii. „Je to hezký, ale koukám se na tým. Chci udělat nějaký úspěch. Že jsem dal tři góly, to už je historie. Jsou před námi další zápasy,“ velí do dalších bojů.

Sérii zatím chybí i více emocí. Nejiskří se. „Emoce vznikají z předbrankového prostoru. Co si budeme nalhávat, ve druhém zápase toho tam bylo málo, málo jsme se tam tlačili. Věřím, že ve Zlíně to otočíme a bude to lepší,“ doufá Žejdl.

Série se za stavu 1:1 stěhuje na Zimní stadion Luďka Čajky, kde bude pokračovat ve čtvrtek a pátek.