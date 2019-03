Sparta odvrátila konec! S nožem na krku se nám hraje líp, řekl Rousek | iSport.cz

Ostravský nůž mají sice neustále pod krkem, ale podařilo se jim přežít. Sparťané uhájili před Vítkovicemi domácí tvrz a protáhli předkolo minimálně do pátku. Navíc se Spartě podařilo zlomit bídnou sérii v play off, kdy prohrála dvanáctkrát v řadě. To už je však minulostí, i díky mladému tahounovi Rouskovi. Se čtyřmi kanadskými body za dva góly a dvě asistence je momentálně nejproduktivnějším hráčem v rudém dresu. Cítí se velmi sebevědomě a hodně si věří, nerad by to ale zakřikl.

„Asi jsem chytil nějakou formu, tak snad si jí nějak udržím a budu v tom dál pokračovat,“ zadoufal mladík, s jehož lvím podílem uživili Pražané naději. Před čtvrteční bitvou moc dobře věděli, že proti Ostravanům doma už nesmí klopýtnout, ale podle Rouska si to v žádném případě nechtěli připouštět. Vyrovnaný výkon, se kterým vyrukovali ve Vítkovicích, chtěli tentokrát proměnit ve svůj prospěch, a povedlo se jim to. „Publikum nás hnalo dopředu, bylo skvělé,“ pousmál se Rousek.

Poněkud klidný průběh zápasu, ve kterém si domácí vytvořili slibné vedení 4:1, hosté ke konci třetí třetiny docela zdramatizovali. Sparťanský náskok stáhli na 3:4 a nebyli vůbec daleko od toho, aby ještě skóre srovnali. Několik vteřin před zazněním třetí sirény nastřelili Vítkovičtí tyč. Celé hale v tu chvíli spadl velký kámen ze srdce. Rousek se prý také vyhnul nervovému zhroucení „Mně teda taky hodně zatrnulo. Díky bohu, že to tam nespadlo!“

Že má Sparta kudlu na krku si mladý útočník uvědomuje, ale nevidí to úplně černě. Hra pod velkým tlakem prý sparťanům vyhovuje. Vyzkoušeli si to již na konci základní části, kdy museli do poslední chvíle bojovat o účast v play off. „Bavili jsme se o tom v kabině. Je to tak. Když máme nůž na krku, tak hrajeme líp. V pátek ho ale máme znova, musíme v tom pokračovat,“ zavelel nedávný debutant v seniorském národním týmu před čtvrtou bitvou s Vítkovicemi, která začne v pátek od 19.00.

