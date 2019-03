Roman: Žádná řežba? I tak jsem pobitý. Sparta našich výpadků využila | iSport.cz

Nakonec zápas skončil opět těsným výsledkem, i když gólů padlo podstatně víc. Co bylo kromě konečného skóre jinak proti oběma duelům hraným ve Vítkovicích?

„Rozdíl tam moc nebyl. Všechny tři utkání byla vyrovnaná, my jsme to doma ubojovali, což se nám tentokrát nepodařilo. Ale myslím, že jsme předvedli docela dobrý výkon. Tedy, objevily se tam výpadky, kterých pak Sparta dokázala využít. Toho se musíme vyvarovat a věřím, že ve čtvrtém utkání sérii dokončíme.“

V poslední třetině jste Spartu zatlačili, snížili na rozdíl jediného gólu. Proč se nepovedlo to dotáhnout?

„Byla tam tyčka, měli jsme ještě další šance. Škoda čtvrtého gólu při naší přesilovce na 1:4. Tam už se zdálo, že je konec, ale kdybychom ho nedostali, mohlo to být ke konci 3:3, šli bychom třeba do prodloužení. Ale to je kdyby. Myslím, že Sparta předvedla stejný výkon jako u nás, jenom my jsme nehráli dobře v první polovině. Ponaučíme se z toho a ve čtvrtém utkání do toho půjdeme celých šedesát minut. Porazíme je.“

Nepřišel váš nástup přece jen pozdě?

„Možná jo. Oni tam předtím měli taky přesilovky, nevyužili je, včetně výhody pět na tři. To nás docela nakoplo. Ale jak říkám, škoda gólu na 1:4.“

Čekal jste, že to bude větší řežba?

„Já osobně jsem docela dost pobitý. Takže bych neřekl, že to řežba nebyla… Ale ano, nevyskytly se tam ty šarvátky jako v Ostravě. Je to ovšem play off, nikdo žádný souboj nevypustí, což je dobře.“

Bodoval jste zatím ve všech zápasech. Dá se říct, že vám Sparta jako soupeř sedí?

„To ani ne. V útoku mám kolem sebe dva dobré střelce, kteří dávají góly všem. Ale od toho jsme v týmu. Zatím to šlapalo a doufám, že to bude pokračovat. Je jedno, kdo ty branky dává, hlavně, ať jich střílíme víc než Sparta.“

Máte pořád psychickou výhodu?

„Určitě. Ke konci jsme ukázali, že jsme dobrý tým. Já věřím, že jsme lepší než Sparta, protože máme více lajn, které můžou dát gól. Doufám, že to ve čtvrtém utkání potvrdíme.“

