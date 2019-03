Smutný Hlinka: Drhly koncovka a přesilovky. Budoucnost? Uvidíme | iSport.cz

Co Spartě chybělo k tomu, aby byla série ještě vyrovnanější?

„Odehráli jsme dobré dva zápasy ve Vítkovicích. Hlavně ten druhý jsme měli ale výsledkově zvládnout líp. Byli jsme tam trochu lepším týmem, ale nezvládli jsme to. Dávali jsme málo gólů. Kromě třetího utkání pokaždé jen jeden, na to se vyhrávat nedá.“

Takže rozhodla produktivita.

„Určitě. Měli dobrého brankáře, Patrik Bartošák je jeden z nejlepších v lize. Nechci to nějak hodnotit, ale podle mě jsme se málo tlačili do šancí. Byli jsme málo důrazní. Zase jsme u toho, že jsme prostě dávali málo gólů.“

Jaký byl pro vás osobně návrat do sparťanského dresu?

„Nebylo to jednoduché, nějak jsem se tomu ale snažil pomoct. Dělal jsem, co jsem mohl. Svůj výkon ale vůbec hodnotit nechci. Od toho jsou tu jiní. Není ale jednoduché se do toho kolotoče vrátit. Po roce netrénování a neodehrání jediného zápasu, zvlášť v tomhle věku. Bohužel to ale dopadlo tak, že jsme dneska skončili. Tečka, konec.“

Jak se vám spolupracovalo s mladíky? Například Lukáš Rousek svůj výkon v play off vygradoval skvěle.

„Rousíno je budoucnost nejen Sparty, ale celého českého hokeje. Má to celé před sebou. Je škoda, že pro něj to play off netrvalo trochu dýl.“

Měla Sparta na víc? Co jí chybělo k tomu, aby bojovala o lepší příčky?

„Do toho bych se nerad pouštěl, nepřísluší mi tohle hodnotit. Já jsem rád, že jsem si s klukama ještě mohl zahrát. Nehráli jsme na konci špatný hokej. Drhla ale koncovka, ta možná kluky trápila celou sezonu. Přesilovky, dávání gólů. Byl to kámen úrazu celé sezony.“

Na konci fanoušci vyvolávali vaše jméno. Co Jaroslav Hlinka a další extraligová sezona?

„Nejsem zastáncem nějakých výroků. Asi každý ví, jak to bude dál pokračovat. Těžko budu nastupovat příští sezonu, nechci ale do světa vyřvávat něco o konci kariéry. Uvidíme, necháme se překvapit. Za šanci, jakou jsem tady dostal, jsem moc rád, užil jsem si to.“

