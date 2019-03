Hradec se zlobí: Milost Eratovi a triky Komety jsou nepochopitelné! | iSport.cz

Erat v sestavě, anebo ne? Ne, to asi nebude stejné. Drsný únorový faul, kdy brněnský lídr agresivně složil k zemi karlovarského Tomáše Havránka a způsobil mu otřes mozku, vyvolal obrovské vášně v celém hokeji.

Diskutabilní případ nekončí, spíš získává nový rozměr. Významně totiž prokouzl i do začínajících bitev o mistrovský titul.

„Můj názor a pohled je pořád stejný. Trest byl oproti jiným rozhodnutím v této sezoně neúměrně vysoký,“ reagoval pro iSport.cz šéf Komety Libor Zábranský, ve svých myšlenkách porovnávající verdikt s třízápasovou stopkou pro zlínského Zdeňka Okála z ledna.

„Co tady děláš, neměl jsi být na tribuně?“ Tuhle otázku dnes Martin Erat možná uslyší z úst některého hradeckého hráče. Kdo ví, třeba od Radka Smoleňáka, jenž má z týmu k provokacím nejblíže a jeho talent pro vyvolávání incidentů bude jednou z oficiálních zbraní Mountfieldu při páchání atentátů na další zlaté myšlenky extraligového šampiona.

V Hradci se úplně neztotožnili už s verdiktem disciplinární komise. „Martin Erat mohl být rád, že za tento zákrok dostal pouze šest zápasů. Můj soukromý názor je, že měl dostat větší trest. Deset asi ne, ale osm klidně. Bohužel jsem posléze nezaznamenal, že by projevil byť jen známku sebereflexe. Přišlo mi, že spíš litoval sám sebe, než toho zraněného kluka,“ vrací se Schön k Eratově zkratu.

Brněnské eso se proti postihu odvolalo, disciplinárka v čele s Viktorem Ujčíkem ovšem původní výrok potvrdila. Zbývalo se obrátit na nejvyšší hokejový orgán v zemi, na 11členný výkonný výbor Českého hokeje. A ten v pátek hlasováním zařídil, aby po pěti zavřených utkáních veterán obdržel zelenou už do prvního utkání play off.

V Hradci v tu ránu zavládlo zděšení. Přinejmenším v nejvyšších patrech klubu. Později vyšlo najevo, že zatímco Aleš Kmoníček (GM Hradce) se zdržel hlasování, Libor Zábranský (šéf Komety) hlasoval pro snížení trestu. „Aleš Kmoníček, protože to je slušný člověk a byl si vědom, že se nachází ve střetu zájmů, neboť celá věc má dopad do naší vzájemné série, se hlasování zdržel. Předpokládal, že to samé učiní i Libor Zábranský, ten však aktivně hlasoval pro to, aby Martin Erat mohl nastoupit. Vůbec nechápu, že má Brno toto zapotřebí. Nedokážu si absolutně představit, jakou hrůzu z nás Kometa asi musí mít, když se uchyluje k podobným trikům. Jinak to nazvat ani neumím,“ doprovodil to svým komentářem Miroslav Schön.

Deník Sport následně získal i dodatečné vyjádření Libora Zábranského. „Já si za svým názorem stojím a nevidím jediný důvod, proč bych měl hlasovat proti svému přesvědčení. Pokud se někdo zdržel hlasování nebo hlasoval proti, pak dal jasné stanovisko za sebe. Stejně tak jsem hlasoval i pro přímý sestup a postup a to se taky nemuselo někomu líbit,“ považuje boss klubu chování Komety za absolutně logické a pochopitelné.

To Schön má na sledovanou kauzu úplně jiný pohled. „Mám pocit, že v Brně si neuvědomují, že jde o sport, tím pádem by mělo platit fair play. Nejen na ledě, ale i mimo něj. Přístup pana Zábranského mě hluboce zklamal, doteď jsem si ho velice vážil,“ vystřelil do soupeřova tábora.

Zábranský však zůstává nad věcí. „Respektuji Hradec jako klub a samozřejmě respektuju, že mají na věc jiný názor. Je přirozené, že se v tomhle prostě neshodneme. Víc k tomu nemám co říci,“ dodal majitel a kouč týmu.

Byť se Mountfield cítí poškozený, podle jeho předáka si Hradec věří i na Kometu s Eratem. Schön se spíš diví, do jak trapného postavení výkonný výbor svaz vyslal Ujčíkovu disciplinární komisi, které de facto oznámil: Postavili jste se k tomu špatně, pánové. „Jde o jednoznačné znevážení práce disciplinární komise, která si pod vedením Viktora Ujčíka vede velmi dobře a správně. To tam pak Ujčík a další členové komise nemusí být, když o výši trestu rozhodují bafuňáři a nikoli experti.“