Cesta za hattrickem začíná. Barinka: Proti Kometě bych teď hrát nechtěl | iSport.cz

Můžou vlastně něčím překvapit? Zatímco soupeři mají nastavenou laťku pro skokany do výšky, Kometa se chystá na skok o tyči. Každý od ní čeká maximum, výkyvy v základní části už se fanoušci i soupeři naučili ignorovat. Teď začíná boj o titul.

První soupeř: Hradec Králové. Tým, který vyhrál všechny čtyři vzájemné zápasy v základní části. „Tohle bych moc neřešil. V play off se začíná od nuly, veškeré výsledky ze základní části se mažou. Možná jsme s nimi čtyřikrát prohráli, ale začíná nová soutěž, začíná play off,“ hlásí Němec.

Pokud z jeho slov cítíte sebevědomí, nejste sami. Co také čekat od obhájce Masarykova poháru, jemuž navíc zůstalo jádro týmu pohromadě. „Samozřejmě odešlo pár kluků, ale přišli za ně jiní, takže nemáme důvod něco měnit. Jdeme s pokorou, zápas od zápasu,“ opakuje zadák Komety.

Přesto se jedna věc změnila: S návratem brankáře Marka Čiliaka tým v závěru základní části přepnul do play off módu, s nímž slavil úspěch v předchozích dvou letech. „Zapracovali jsme na defenzivě. Jak Marek (Čiliak), tak Karel (Vejmelka) podávají parádní výkony, drží nás. Je to ta dobrá souhra mezi gólmanem a hráči. Teď se to jen projevuje, snad ji přeneseme do play off,“ doufá Michal Gulaši.

Zlomový bod lze hledat v návratu Marka Čiliaka a následné reprezentační přestávce, kde tým směřoval přípravu na play off. Ve zbylých deseti zápasech Kometa inkasovala pouze osmnáct branek, přičemž ani jednou neinkasovala více než tři góly.

„Závěr byl dobrý. Začali jsme hrát play off hokej,“ pochvaluje si Čiliak. To tato kouzelná formulka obnáší? „Mužstvo už si uvědomilo, o co si hraje. Každý se snaží dělat, co má, nedělá tam něco navíc, z toho pramenily zbytečné chyby. Zbytečně jsme se třeba dostávali pod tlak, teď už se hraje účelně,“ nabízí možné vysvětlení asistent trenéra Lubomír Oslizlo.

Právě defenziva byla a bude hlavní zbraní aspiranta na mistrovský hattrick. „Víme, že můžeme vyhrát na dva góly, máme kvalitní brankáře, kteří to zavřou,“ věří si Michal Barinka, který před dvěma lety nastoupil za Spartu ve čtvrtfinálové sérii právě proti Kometě. „Vyzkoušel jsem si to jeden rok. A řeknu vám, že momentálně bych proti Kometě hrát nechtěl,“ usmívá se.

Brankářská dvojice Čiliak – Vejmelka si však všechny zásluhy za zlepšení hry týmu nepřivlastňuje, naopak. „Kluci víc a víc padají do střel a pro nás gólmany je to o to jednodušší. Záleží hlavně na týmové práci, play off je jenom o ní,“ vypráví druhý jmenovaný.

Teď však stojí v cestě Hradec, pro Brno tuze neoblíbený soupeř. Nejen kvůli bilanci v základní části této sezony, ale i kvůli semifinálové sérii v play off 2017, kterou řada hráčů označuje za vůbec nejtěžší za poslední dva roky.

„Rozhodně ta série v semifinále předloni byla nejtěžší, kterou jsme za ty dva roky hráli,“ potvrzuje Němec. Jenže Hradec tehdy a teď, to se podle Čiliaka nedá srovnávat. „Tehdy to bylo trochu jiné, měli Rybára v bráně. Teď to bude asi jiné.“

