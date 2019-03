Olomoucká zbraň na Plzeň. Konrád s Lukášem o rivalitě, smlouvě i pindání | iSport.cz

Vždycky měla dobrého gólmana, na tom má Olomouc svou hru postavenou. V této sezoně však Mora disponuje dvojicí, která si vysloužila respekt celé Tipsport extraligy. Branislav Konrád (31 let) a Jan Lukáš (22) drží mužstvo celou sezonu, stejné by to mělo být i ve čtvrtfinále Generali play off proti Plzni. Otázkou je, koho trenéři do branky pošlou.