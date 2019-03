Smoleňák si rýpl do bosse Komety: Pravidla si určuje pan Zábranský | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mountfield HK - Kometa Brno: Pavlík dorazil puk za Čiliaka, 1:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Přišlo mi, že jste udělali hodně věcí, jak jste chtěli, ale vyhrála Kometa. Sedí to?

„Takový je někdy hokej. Dali tři góly, celkem z ničeho, stane se. Měli jsme přes čtyřicet střel, oni necelých dvacet. Máme se dál od čeho odrazit. Byli jsme aktivní, hráli obětavě, blokovali střely, bylo tam všechno. Tohle je přesně hokej, který proti starým pánům, které mají v obraně, musíme hrát. Prohráli jsme, ale kluky musím pochválit, jen musíme dát víc gólů. O tom to je.“

Nepřekvapilo vás, že se staří páni ale moc ze svého konceptu nenechali rozhodit? Pořád si jeli svoje, nevybočili.

„Nevím, jestli jsme koukali na stejnej hokej. Ale naši útočníci kolem nich lítali.“ (usměje se)

Pravda, ale nevyprovokovali jste je k žádné akci, nechodili zbytečně na trestnou, nedělali mraky hloupých faulů. Nedostali jste se jim pod kůži.

„Mít čtyřicet střel není špatné. Učili mě mluvit o starých pánech jen dobře, takže je zbytečný je nějak hanit. Musíme se dívat jen sami na sebe. My moc dobře víme, co jim nechutná, je potřeba hrát takhle dál.“

Jenže abyste Kometu porazili, musíte evidentně ještě utáhnout šrouby. Půjde to?

„No jasně, musíme. Zápasy se nedávají za dobrou hru. Kdybych cítil, že jsme byli šílení, mluvím jinak. Ale nespadlo nám to tam, stane se. Musíme být ještě dravější a hladovější. Našemu týmu věřím. Oni dali dva góly z přesilovky, jednou jsem byl já hloupě vyloučený a beru to na sebe. V dnešní době ale nevíte, co je faul a co ne, teď určuje pravidla pan Zábranský. Čert, aby se v tom vyznal. Nic, musíme koukat na sebe, třetí gól padl kvůli mně. Úterý je další den.“

Majitel Komety určuje pravidla?

„Asi se jim hraje líp, když vědí, že se jim málokdy něco stane. Guli (Gulaši) mě trefil do hlavy... Nebudu tady brečet, pravidla určuje momentálně někdo jiný, ten, kdo stojí na střídačce Komety. Musíme hrát proti všem a věřím, že to zvládneme.“

Naštvalo vás, že se Martin Erat vrátil o zápas dřív, než měl díky milosti od výkonného výboru, kde hlasoval i Libor Zábranský?

„Spíš jsem rád, že Špenát hraje. Museli bychom poslouchat, že nehrál a jak jsou lidi zlí. Jak jsem řekl, pan Zábranský si to zkušeně pohlídal. Jestli ho chtěl mít v sestavě, tak ho tam má. Ale ani jsem si ho na hřišti moc nevšiml. Musíme se dívat sami na sebe.“

A taky na Marka Čiliaka? Po tom prvním zápase to vypadá, že série bude hodně o něm.

„Ne, je to o nás. Musíme být dravější, on spoustu puků viděl. Padá to z něj, musíme si pro dorážky chodit. Je to o nás, ne o tom, kdo proti nám hraje a jakým systémem. Věřím nám, věřím tomu, co umíme.“

