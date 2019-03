Díky za palačinku! Němec zářil a říká: Každý musí čelit naší síle | iSport.cz

Měl zapadlý jazyk, skončil v nemocnici. Do hry naskočil až včera. Ale i když to bylo opět proti Olomouci, nebral to v emocích. A přiznal: „Ten souboj jsem neustál, byla to možná i trochu moje hloupost,“ řekl Vojtěch Němec k inkriminovanému okamžiku, který ho vyřadil ze hry.

Jak moc vám během pauzy chyběl hokej?

„Dost těžká otázka, protože v prvním týdnu po tom zranění jsem myšlenky na hokej tedy moc neměl… Ale play off je play off, člověk dělá všechno proto, aby se nachystal do snové soutěže. Jsem hrozně rád, že se mi povedlo nastoupit hned do prvního zápasu a ještě že jsme byli schopní odvést výkon, jaký jsme předvedli.“

Ze hry jste vypadl kvůli souboji právě v zápase s Olomoucí. Bral jste to tedy jako satisfakci?

„Neberu to tak. Souboj, který se stal někdy před třemi týdny, byl nešťastný, žádný úmysl v tom nebyl. Co se stalo, byla i trošku náhoda. Možná i moje hloupost, že jsem to neustál. Prostě se to stalo, souboj vyhrál on (Švrček), já jsem dopadl, jak jsem dopadl. Tím bych to uzavřel. Nevracím se k tomu. Jsem rád, že jsme vyhráli. Kdybychom hráli proti komukoliv jinému, byl bych stejně spokojený.

Byl důležitý moment i to, že jste hned v úvodu ustáli oslabení tři na pět?

„Samozřejmě, říká se klišé, že kdo nepromění přesilovku pět na tři, nezaslouží si vyhrát. Olomouc ji měla relativně dlouhou, nic tam nevymyslela. Dobře jsme to ubránili s Dominikem (Frodlem) v čele. To nás dostalo trošku na koně. Potom jsme se chytili, kluci z první lajny krásně využili přesilovku, tím jsme se uklidnili. A gól na 4:1 byl naprosto zlomový, to už jsme věděli, že to dotáhneme do vítězného konce.“

Při vašem prvním gólu vás krásně našel přihrávkou Jaroslav Kracík zpoza branky…

„Tam už není moc co dodat, to byla z Jardovy kuchyně krásná palačinka, kterou mi naservíroval. Mně to stačilo už jenom zamést.“

Zápas se vyvíjel jednoznačně, mohli jste díky tomu i trošku pošetřit síly na dnešní zápas?

„Těžko říct, jestli přímo ušetřit. V každém případě jsme nesměli ztratit koncentraci, protože každý gól v play off je hrozně důležitý. Hokej je trak rychlý, že se mohou dostat za minutu dvě branky. Ale je pravda, že za stavu 4:1 už jsme byli tak sebevědomí, že jsme věděli, že to dotáhneme.“

Je důležité, že jste hned v prvním utkání série ukázali svoji sílu?

„Možná bych i sebevědomě řekl, že o naší síle každý ví. Každý, kdo sem přijede, bude muset čelit naší ofenzivní síle. Zase na druhou stranu se nechceme uspokojit tím, že jsme dali v prvním utkání osm gólů. V úterý je nový den, nový zápas, může to být o něčem jiném. Zase do toho půjdeme na sto procent.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:39. Gulaš, 25:30. Jan Kovář, 35:06. V. Němec, 40:35. Nedorost, 45:05. Nedorost, 50:18. Stach, 52:12. V. Němec, 57:41. Indrák Hosté: 29:24. Jergl Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Moravčík, Jones, Allen, Čerešňák, Pulpán, Vráblík, Preisinger – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – V. Němec, Kracík, Indrák (A) – D. Kindl, Nedorost, Stach. Hosté: Lukáš (Konrád) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek, J. Galvas, Švrček, Dujsík – Ostřížek, J. Knotek, Jergl – Burian (A), Strapáč, Irgl – Laš, Skladaný, Mráz – J. Káňa, Kolouch, V. Tomeček – Nahodil. Rozhodčí Jeřábek, Jindra – Zíka, Pavlovič Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6828 diváků

