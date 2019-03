Hrdina Holec rozhodl prodloužení. Byl jsem už zavařený jak okurka, smál se | iSport.cz

Co se ve vás po vítězné brance mísilo?

„Ani nevím. Lehnul jsem si pak na led a nemohl jsem ani dýchat. Byl jsem fakt zavařenej. Jak okurka. Ale pocit je to krásný, jen ho můžu mít tak do půlnoci. Přijde další trénink, dva dny volna a potom jsou dva zápasy po sobě.“

Dostal jste znovu šanci a využil jí parádně. Dva góly jsou toho výsledkem. To jste neměl radost?

„Ale jo, pocity jsou výborné, ale pořád to je jen jeden zápas. V prvním jsme dostali osm a taky se to počítá jako jeden zápas. Možná je lepší vyhrát v prodloužení, než dostat takovou vatu.“

Na druhou stranu jste po dvou třetinách prohrávali 0:2, za pět třetin dali do té doby jediný gól. Co se vám podařilo změnit, že jste nastartovali obrat?

„Ze začátku jsme nehráli úplně, co jsme chtěli, od druhé části jsme se zlepšili a ve třetí to vygradovali. V prodloužení jsme naštěstí dali gól my.“

Jak jste si za ním šel?

„Nějak jsem to vytahoval, puk se tam mlel. Hodil jsem to Vildovi (Burian) do strany, už jsem byl zavařenej. Jel jsem jen k bráně a čekal, že on vystřelí a někam se to odrazí. Nesedlo mu to, odrazilo se mi to přímo na hokejku. Neměl jsem to tak těžké, bylo to rychlé, do prázdné brány.“

Plzeňský brankář Dominik Frodl nemá v play off tolik zkušeností. Souviselo s tím, že jste na něj stříleli častěji než v prvním duelu?

„První zápas jsem nehrál, koukal na něj z tribuny. Ale Plzeň byla všude, tady už jsme si to osahali a nebylo to tak jednoznačné.“

Dá se říct, že jste Plzeň taky trochu uspali a vnutili jí svoje tempo?

„Taky jsme to trošku rozjezdili, předtím byli nabruslení. Všude o krok dřív, my se jim pak vyrovnali a v některých fázích byli i lepší. Pořád to však vlastně nic neznamená, hraje se na čtyři vítězné. Musíme to hodit za hlavu, teď budeme hrát doma. Je to play off a kdo ho hrál, tak ví, že je jedno, kolik prohrajete. Na Slavii jsem taky zažil, že jsme někde dostali osmičku, druhý den vyhráli o gól a nakonec i celou sérii. Jde o to, kdo dá těch gólů momentálně víc.“

Jak se to změní u vás doma? Bude platit, co jste předváděli v Plzni ve třetí třetině?

„Budeme chtít hlavně hrát, co jsme předváděli celou sezonu a s čím jsme byli úspěšní. To v prvním utkání nebylo a ve druhém to od prostřední třetiny k tomu směřovalo.“

Taky se změnili gólmani. Prospělo vám tohle střídání taky?

„Honzovi Lukášovi jsme v prvním zápase moc nepomohli, že dostal tolik gólů, za to moc nemohl. Braňovi jsme pomohli víc. Řekl bych, že o gólmanech to nebylo.“

