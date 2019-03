Birner krotí euforii: Druhý zápas bude úplně jiný, čekám nějakou kulišárnu | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Liberec - Mladá Boleslav: Šťastný se trefil ke vzdálenější tyči, 5:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

První třetinu jste ovládli 3:0. Vysněný vstup do play off?

„Myslím, že jsme kontrolovali celý zápas. Vždy je příjemné, když si tým vytvoří náskok už na začátku, ale měl jsem pocit, že jsme kontrolovali duel od začátku až do konce. Nicméně i to nic neznamená, vedeme 1:0 a ve čtvrtek je nový den.“

Další třetiny už se jen dohrávaly?

„Určitě ne. Nedohrávali jsme je, pořád jsme chtěli hrát vysoko a prezentovat se naším stylem hokeje. Možná jsme si nevytvořili tolik šancí jako na začátku, ale zároveň jsme příležitosti nedarovali ani soupeři, což je důležité. Vedeme v sérii 1:0. Jsme rádi, že jsme začali po dlouhé pauze vítězně, nicméně druhý duel bude jiný. Řekl bych, že Mladá Boleslav předvede mnohem lepší utkání než ve středu.“

Pomohla vám pauza během předkola v tom, že jste byli víc nahecovaní?

„To bych ani neřekl, je to s ní naopak těžší a složitější. Dva týdny jsme nehráli zápas, takže člověk musí vědět, jak poskládat tréninky, aby toho nebylo málo a zároveň ani moc. V tom se u nás odvedla výborná práce. Energii jsme měli, herně to sice může být lepší, ale šly nám nohy a fyzicky jsme na tom byli docela dobře.“

Usnadnila vám úvodní fázi zápasu přesilovka po sedmi vteřinách hry?

„To mi ani nepřijde, nic jsme si v ní nevytvořili. Začali jsme přesilovkou, nicméně naše lajna měla problém se vůbec udržet v útočném pásmu, druhá pětka už si pak vytvořila pár akcí. Možná nám početní výhoda pomohla, ale určitě neurčila ráz zápasu.“

Vaše teč u čtvrtého gólu byla vědomá?

„Ano, viděl jsem puk celou dobu, měl jsem připravenou hokejku. Tomáš Hanousek dobře vystřelil, měl celou dobu hlavu nahoře. Trefil mi hůl a já se jen soustředil na to, abych měl beka na zádech. Následně už je to o náhodě, jestli teč propadne do brány, nebo ne.

Mladá Boleslav v Liberci prohrála už poosmnácté v řadě. Je to podle vás náhoda, nebo série o něčem vypovídá?

„Je to náhoda. Mají velmi dobrý tým a zkušené kouče, takže očekávám z jejich strany ve druhém utkání nějakou kulišárnu. Bude to dobrý zápas, věřím tomu, že se na něj nachystáme a pojedeme do Boleslavi s vedením 2:0 v sérii.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:56. J. Vlach, 14:18. P. Jelínek, 15:57. Redenbach, 23:25. Birner, 41:02. Filippi Hosté: 53:59. Šťastný Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Kolmann, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Havlín, Ševc, Doherty – Ordoš, L. Hudáček, Birner – Lenc, Filippi, M. Kvapil – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Valský, Redenbach, J. Vlach. Hosté: J. Růžička (24. Krošelj) – Pláněk (A), Bernad, Kurka, Němeček, Kovačevič, Kotvan, Hrdinka – Vondrka (C), Klepiš (A), Skalický – Šťastný, Žejdl, Procházka – Látal, P. Musil, R. Zohorna – P. Kousal, Najman, Flynn. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva, Gebauer, Lederer Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků