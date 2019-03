Lev velí k obratu Vítkovic: Musíme dávat špinavé góly. Ještě není konec! | iSport.cz

Jak vámi otřásl gól v desáté vteřině?

„To se v hokeji stává, že dostanete z první střely gól. Potom ale už měla naše hra oproti středě nějaké parametry. Po většinu utkání jsme plnili to, co jsme měli. Měli jsme dobré momenty, akce v útočném pásmu. Nebylo to vyloženě o jednom týmu. Doufám, že náš výkon bude mít stupňující tendenci. Bohužel, bez gólu se hrát nedá.“

Co tedy musíte změnit?

„Asi musíme chodit ještě víc do brány, tlačit se tam, domlátit to. Prostě dávat ty špinavé góly, které rozhodly předchozí sérii se Spartou. To tam musí být. Pokud to uděláme, máme šanci s Třincem doma uspět. Musíme za každou cenu zabrat, oba zápasy urvat a vrátit sérii sem. Ještě není konec.“

Proč jste se tak těžko prosazovali v útočném pásmu?

„Chyběla nám první přihrávka, abychom překonali napadající hráče. Aby trošku propadli. Teď si to s trenéry během dvou dnů rozebereme, oni nám řeknou recept, abychom mohli být úspěšní. Třinec má kvalitu ve všech lajnách. V útoku, v obraně i na místě brankáře. Je to vyrovnaný tým.“

Nechybí vám síly po předkole?

„Nemyslím, že jsme na tom hůř fyzicky než Třinec. Možná jsme na začátku prvního zápasu potřebovali trošku rozjet nohy. Druhý zápas už byl i v soubojích vyrovnaný.“

Neměli byste dát do hry ještě víc emocí a důrazu?

„Potřebujeme taky dávat góly a přehrát ten druhý tým, abychom byli úspěšní. Potyčky v každém zápase přijdou, ale abychom se soustředili na strkání a praní, to nechceme. Když se budeme celé utkání prát a prohrajeme 0:3, je to k ničemu. Se Spartou to bylo hlavně soupeřem. Třinec není tým, který by se s námi chtěl jenom pošťuchovat.“

