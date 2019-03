Byl to zatím nejtěžší zápas série?

„Skóre zápasu tomu odpovídá, ale každý duel byl nesmírně náročný. Třetí bitva byla opravdu těžká, že jsme vyhráli, těší o to víc. Navíc rozhodl gól v závěru. Jsme rádi, že jsme zvládli první domácí utkání.“

Co na Hradec platilo tentokrát?

„Trošku jsme museli zjednodušit hru. Nebylo to úplně ono z naší strany. Chyběl nám i pohyb, takže jsme museli změnit pár věcí. Ve třetí třetině se nám dařilo víc, a nakonec jsme rozhodli z trestného střílení, které skvělou prací vybojoval Martin Erat.“

Čekali jste, že budou hrát hosté jiný hokej, než jakým se prezentoval doma?

„Hradec přijel s jinou taktikou, než s kterou hrál doma. Každý duel je jiný. Soupeř musel reagovat na vývoj série. My jsme si s nimi dvě třetiny nevěděli rady, ale nakonec nám to vyšlo.“

V čem to bylo jiné?

„Páteční zápas byl méně vyhrocený než duely v Hradci. Soupeř přijel s tím, že musí něco změnit. Zkusil hrát víc zataženěji a čekal, co budeme hrát my. Dvě třetiny jsme si nevěděli rady, až ve třetí části jsme začali hrát náš hokej.“

Chvilkami to vypadalo, že se snažili okopírovat vaši taktiku.

„Nevím, jaké měli pokyny od trenérů. Věděli, že přes potyčky a šarvátky cesta moc nevedla, takže to zkusili změnit. Jenže my jsme od začátku nehráli náš hokej.“

Ale ani tentokrát jste neinkasovali víc než jeden gól.

„Snažili jsme se blokovat střely, co to šlo. Ke konci Tomáš Vondráček obětoval svoje zdraví, aby zastavil ránu. Na druhou stranu soupeř má velkou kvalitu, takže je jasné, že nějaká střela vždy projde. To ale pochytal vynikající Čilo.“

Co jste říkal na to, když vám rozhodčí v první třetině napařili 2+10 za vražení na hrazení? U vás takové tresty nejsou zvykem.

„Spíš se divím tomu pravidlu, že vražení je automaticky plus deset. Mrzelo mě to, protože tyhle tresty vůbec nedostávám.“

Jste výhru od postupu do semifinále, co rozhodne v sobotu?

„Je třeba víc bruslit a častěji se tlačit do brány. Neměli jsme moc střel. Je třeba gólmana víc prověřit, a hlavně zjednodušit naši hru.“

