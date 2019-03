Šance na postup se rozplývají v mlze?

„Šance umírá poslední. Věřím, že sebereme všechny síly, jaké máme a v sobotu to urveme. Pokud to vyjde, může se stát cokoliv. Ještě se nikomu u nás nepovedlo otočit v play off z 0:3. Proč by se to nemohlo povést zrovna nám proti obhájci titulu? Mysleli si, že to mají jasné, ale zápas ukázal, že to jasné nemají vůbec. Jedeme dál.“

Rozhodl nájezd, který proměnil šest minut před koncem Peter Mueller. Z vašeho pohledu smůla, že se vám puk prokulil přes výstroj?

„Čekal jsem, že něco podobného udělá. Často jede z mé pravé strany, pak přibrzdí a střílí buď mezi nohy, nebo lehce nad beton. Teď to dal nahoru. V základní části jsme tady na nájezdy vyhráli a tenkrát nedal. Udělal to přesně takhle, ale trefil mě do betonu, teď vystřelil kousek výš. Škoda, že to tam propadlo.“

Přišlo mi, že Hradec udělal největší změnu v tom, že přestal kecat a vyloženě se koncentroval jen na hokej. Bylo to tak?

„Jo, sedli jsme si, všichni si řekli, že to musíme odehrát na ledě a nikde jinde. Nemělo ani cenu se tam zbytečně strkat a zdržovat hru, to akorát vyhovuje Kometě. My potřebujeme hrát v tempu, to je náš hokej. Vidíte, že jim síly docházely a bylo to o jednom gólu, bohužel ho dali oni. Ale už je to jedno, vedou 3:0 na zápasy a nikdo se nebude ptát, jestli jsme byli lepší, nebo ne. Máme před sebou další zápas, musíme tam jít s pokorou a udělat všechno proto, abychom sérii vrátili do Hradce.“

SESTŘIH: Kometa - Mountfield HK 2:1. Hradec vzdoroval, ale domácí jsou krok od postupu do semifinále 720p 360p REKLAMA

A nebude těžké si nepouštět do hlavy, že můžete dělat všechno možné, ale v sérii dává morové rány jen Kometa? I když hrajete dobře, vždycky vyhraje.

„Ale ne, to je hokej. Třikrát vyhráli, zatím jim můžu pogratulovat, že zápasy dotáhli k dobrému konci pro ně. Ještě ovšem není konec. To je tak nějak všechno.“

Do série jste naskočil poprvé. Vypadalo to, že jste nějakou přehnanou nervozitou z rozjeté Komety netrpěl.

„Cítil jsem se dobře. Celý den mě sice bolela hlava, ale těšil jsem se hodně. Říkal jsem si, že jsem proti Kometě chytal třikrát a s Hradcem ji třikrát porazil. Škoda, škoda. Hráli jsme teď hrozně obětavě, tým mi hodně pomohl. Oslabení hráli kluci skvěle, třeba v první třetině jsme je při nich nepustili ani ke střele. Ve druhé tam byla šance je zkusit přečíslit, jenže se to tak vyvrbilo, že puk došel k Muellerovi a on to trefil. Vyjel jsem asi dva metry z brány, ale stejně to cinkne o tyčku a je to gól.“

V základní části byl nejlepším střelcem Komety. Ve třetím zápase vás složil on. Dá se říct, kde je tak silný?

„Na extraligu top hráč, umí vystřelit i počkat na ten správný moment, kdy gólman nevidí, nebo stojí na jedné noze. Je hodně všímavý. Jeho střely jsou nebezpečné ať přes beka, nebo z první. Víme, že dal hodně gólů. Ale že bychom se připravovali nějak speciálně jenom na něj, to ne. Nemělo by to ani cenu, dobrých hráčů má Kometa hodně.“

Kometa - Mountfield HK: Mueller proměnil nájezd! Brno pár minut před koncem vede 2:1 720p 360p REKLAMA

Kometa - Mountfield HK: Aréna ztichla, hostující Kukumberk srovnal na 1:1 720p 360p REKLAMA

Kometa - Mountfield HK: Mueller se krásně trefil z levé strany a využil přesilovku, 1:0 720p 360p REKLAMA