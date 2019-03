Nedorost probudil superútok: Kluci do toho šli po hlavách, to se projevilo | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:29. Nahodil, 56:44. Kolouch Hosté: 41:10. Allen, 50:07. Straka, 56:11. Gulaš Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Dujsík, Matai – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Strapáč, Irgl – Laš, Nahodil, Skladaný – J. Káňa, Kolouch, Holec. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Moravčík, Jones, Allen, Čerešňák, Pulpán, Vráblík, L. Kaňák – Nedorost, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Pour, Kracík, Indrák (A) – V. Němec, Preisinger, Stach – Straka, Kodýtek, Eberle. Rozhodčí Šír, Mrkva – Bryška, Tošenovjan Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5500 (vyprodáno) diváků

I když původně chtěli odvézt dva body, byli rádi i za ten jeden. Za stavu 2:2 se nejvyrovnanější čtvrtfinálová série přesouvá na západ Čech. „Hráli jsme víc obětavě a to se projevilo. Kluci do toho šli po hlavách, padali do střel a naštěstí jsme to udrželi. Byli jsme trošku pod tlakem, protože jet domů za stavu 1:3 by nebylo příjemné,“ vracel se nejlepší hráč zápasu Nedorost.

Jak důležitá byla tahle výhra?

„Byli jsme trošku pod tlakem, jet domů za stavu 1:3 by nebylo příjemné. Byl to výborný zápas z obou stran, naše první třetina, jejich druhá. Ve třetí konečně začaly padat góly. Zjistili jsme, že musíme hrát víc obětavě, než v prvních zápasech, to se projevilo. Kluci do toho šli po hlavách, padali do střel a udrželi jsme to naštěstí.“

Objevil jste se v prvním útoku, Milan Gulaš dal gól, podílel jste se i na tom prvním. Takže změna se osvědčila, co myslíte?

„Kluci nedali jeden zápas gól, prohrávali jsme, takže trenéři zamíchali sestavou. Povedly se v závěru přesilovky, dali jsme z nich dva góly a to je důležité. Tyhle věci vyhrávají zápasy a nám ho tentokrát taky vyhrály. Kromě prvního utkání jsou všechny duely těsné, rozhodoval jeden gól. Olomouc je neskutečně dobře fyzicky připravená, my na tom nejsme taky špatně. Bude rozhodovat srdce, větší bojovnost, přesilovky, oslabení, kdo bude nakonec šťastnější. Máme zpátky výhodu domácího prostředí a věřím, že to před našimi parádními fanoušky rozhodneme.“

Tentokrát byla klíčovým momentem vaše čtyřminutová přesilovka při vyloučení olomouckého Jana Švrčka. Souhlasíte?

„Rozdělila to druhá pauza, ale naštěstí jsme dali gól, to nás trošku nastartovalo. Pak jsme dali ještě druhý. Objevují se tam ještě nějaké chyby, umožnili jsme jim, aby se vrátili do zápasu. To si musíme příště víc pohlídat. Dvakrát jsme vedli o dva góly, hrozně rychle dostali kontaktní gól a nakonec z toho bylo obrovské drama. Dokonce tam měli docela dost šancí ke konci, ale Frodlík (Dominik Frodl) podal parádní výkon, trošku jsme to tam vylehali, snažili se hrát jeden pro druhého a to rozhodlo.“

Taky jste ubránili spoustu oslabení, z osmi jste inkasovali až v tom sedmém...

„Oslabení nám jde celou sezonu, tam nebylo co měnit. Chodíme tam víceméně ti samí hráči, šest, osm lidí, víme, co máme hrát. Snažíme se hrát aktivně, i když to bere hodně sil, a myslím, že tentokrát nám jich to i hodně vzalo. Ale až na ten poslední gól jsme to sehráli parádně.“

Vracíte se zpátky spokojení?

„Chtěli jsme vést v sérii 3:1, ale po tom, jak dopadl třetí zápas, jsme spokojení, protože jsme byli trošku pod tlakem, jak už jsem říkal. A jet domů za stavu 1:3 by nebylo příjemné, takhle jsme rádi, že máme aspoň ten druhý bod, navíc hrajeme doma. To může rozhodovat, stejně jako vůle toho týmu, kdo bude chtít víc.“

Když domácí dvakrát snížili na rozdíl jediné branky, byly to ještě nervy?

„Naše hloupost. V každém zápase se stanou chyby a my si to měli zkušeně pohlídat. Ale je to výhra jako v prvním utkání, kdy jsme zvítězili 8:1, sice po těžkém boji, ovšem je to jeden bod jako ten první. A my jsme rádi, že ho máme.“

Objevují se taky šarvátky, potyčky, emoce. Je to něco nad rámec, nebo je pořád berete, že k tomu patří?

„Oni jsou chasníci, jsou tvrdí, velcí, silní, jsou dobře připravení, dobře bruslí. Je těžké se proti nim prosadit, nedají ani metr ledu. Je to typický boj a taky je to na nás trošku vidět. Bylo znát, že si rozebrali, jak hrajeme. Ve třetí třetině jsme to však trošku změnili a dali jsme dva góly. Reagovali jsme na to a povedlo se. Super práce speciálních týmů, musíme na tom dál pracovat, zkoušet pořád něco nového, protože my sledujeme, jak to hrají oni a oni se dívají na nás taky. Ti nejlepší hráči se vždycky brání a Guliho s Kovim se snaží bránit co nejvíc. Dneska dal Guli gól, takže spokojenost.“