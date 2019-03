ONLINE: Vítkovice - Třinec 0:2. Oceláři zvýšili, skóroval střelec Růžička | iSport.cz

Vítkovický gólman Patrik Bartošák během čtvrtfinále play off • ČTK

Patrik Bartošák nedosáhl na kotouč letící do vítkovické branky • ČTK

ONLINE | Ocelářské derby se přesouvá do Ostravy. Ve třetím zápase čtvrtfinálové série Generali play off se proti sobě utkání hokejisté Vítkovic a Třince. Oceláři si doma v předchozích dvou duelech vytvořili proti svému rivalovi vedení 2:0 na zápasy, dnes v OSTRAVAR areně by parta okolo kanonýra Martina Růžičky ráda vybojovala postupový "mečbol". ONLINE přenos zápasu sledujte na iSport.cz.