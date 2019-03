Gól měl přijít dřív, mrzí Stránského. Sérii za stavu 0:3 ještě nevzdává | iSport.cz

„Gól měl přijít dřív,“ říkal Šimon Stránský. „Myslím, že nějaké šance jsme tam měli, asi jsme se zase málo tlačili do brány, nebo nevím. Mělo to přijít dřív. Bohužel…“

Za 22 vteřin je v hokeji možné vše… Jak jste situaci to prožíval?

„Šel jsem na led za Bartese (Bartošáka). Musíme vyhrát buly a pak to narvat do brány. To se ale nepovedlo. Mají silné bulaře. Je to těžké. Musí u toho být i štěstí a dneska to bylo pozdě. Nedali jsme potřebný gól.“

Herně to bylo lepší než v Třinci, souhlasíte?

„Jo. Myslím, že i start byl slušný. V první třetině jsme byli lepší, měli jsme pár šancí. Hala nás hnala, bylo hodně lidí, za což jim samozřejmě děkuji. Ale prostě ty šance… Když už nějakou máme, jednu, dvě za zápas musíme využít.“

V přesilovce jste se nakonec v závěru prosadili, ale dlouhodobě si v početních výhodách moc nepomůžete, je to tak?

„Celou sezonu, bohužel. Pořád něco měníme a zkoušíme, ale nejde to. Budeme věřit, že aspoň v pondělí, když už jsme tentokrát dali gól z přesilovky, tam nějaký taky spadne.“

Moc týmů sérii ze stavu 0:3 neotočilo, jak to vnímáte?

„Pro nás to samozřejmě není dobré, ale musíme nastavit hlavu tak, že je zápas o všechno a musíme ho vyhrát. Když ho vyhrajeme, jdeme dál. Nesmíme se dívat na to, že je to 0:3. Musíme urvat jeden zápas a přesunout sérii do Třince.“

Poslední třetinu jste dohrávali na tři formace, máte za sebou předkolo. Síla bude?

„Určitě bude. V takovéhle chvíli síly musí být a myslím, že i bude. Hlava se musí nastavit tak, aby síly byly.“