Nadšený gólman Hrubec: Kluci úplně zažehli motory, chválil | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:44. Š. Stránský, 26:20. Schleiss Hosté: 06:20. Svačina, 09:30. P. Vrána, 15:01. Hrňa, 49:05. Cienciala, 59:30. Werek Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Hrabal, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (A), Mrázek, Černý – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Szturc (A), Poletín, Olesz (C) – Schleiss, Lev, Dej – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Guman. Hosté: Hrubec (Kantor) – M. Doudera, Roth, Galvinš, D. Musil, M. Adámek, Matyáš – Svačina, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Werek, Marcinko (A), Hrňa – Adamský (C), Polanský, Dravecký – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Chmielewski. Rozhodčí Hribik, Mrkva – Hynek, Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 039 diváků

Rychleji to nešlo. Co na to říkáte?

„Je to něco neskutečného. Musíme toho využít a výborně si odpočinout. Ať chcete nebo ne, každý zápas navíc je v další sérii cítit. To vím z loňska, kdy jsme šli do semifinále po sedmi zápasech a až na šestý pak do finále. Potom zjistíte, že oproti soupeři máte třeba o sedm zápasů víc. A to je sakra dost.“

Osm dní pauzy je hodně, málo nebo tak akorát?

„Nevím, ještě jsem to nezažil. (úsměv) Ale jsem za to hrozně rád. Musíme toho maximálně využít a hodně si odpočinout. Tohle je ohromná výhoda toho, že vyhrajete sérii 4:0.“

Čekal jste to takové?

„Kdyby nám to někdo řekl přes sérií, budeme se tomu asi trošku smát. Ale bylo to ohromně těžké. Derby je svým způsobem specifické, nemá žádného favorita. Je skvělé, že jsme doma uhráli oba zápasy a potom hned ten první u nich. Dostat se do vedení 3:0 bylo zlomové.“

Čím jste rivala přehráli ve čtvrtém duelu?

„Chtěl bych poděkovat klukům. Sice jsme poprvé v sérii prohrávali, ale nic to s námi neudělalo. Říkal jsem si: Ty brďo, co bude? Třeba to Vítkovice nakopne…Paradoxně jsem na našem týmu viděl, jak ještě zažehnul motory. To bylo úplně vidět. Vůbec to ty kluky neskoplo dolů. Bylo to úžasné. Jeden gól, druhý, třetí a dostali jsme se do krásného vedení. Tohle bylo rozhodující a pro ně po psychické stránce náročné. Pak se to trošku zdramatizovalo, ale za stavu 4:2 jsem tušil, že je pravděpodobně po zápase. Všechna čest soupeři, že dál hrál skvěle a bojoval o výsledek.“

Jak jste si užil souboj s kamarádem Patrikem Bartošákem v bráně protivníka?

„O něm se dlouhodobě ví, že je vynikající brankář. Já jsem se snažil oprostit od nějakého souboje Hrubec-Bartošák. Nedíval jsem se ani, jak chytá. Jenže některé zákroky nešly přehlédnout.“ (úsměv) Jsem rád, že ten pěkný souboj vyšel lépe pro nás.“

Jste evidentně nadšený…

„Vítkovice hrály dobře, ale naši kluci plnili to, co jim trenér řekl. Sami jste viděli naše střední pásmo. To bylo něco neskutečného, oni furt jezdili do plných. Když to nahodili, tak jsme to vyhodili. To pro ně asi bylo hrozně frustrující. Jsem jenom rád, že to takto umíme. Když nebudeme jančit, panikařit a chtít rozhodnout zápas v první nebo ve druhé minutě, mohlo by to platit na každého soupeře.“

Co vaše další zbraně?

„Musím zaťukat a poděkovat nahoru, že se nám opravdu dařily přesilovky. To je obrovská zbraň. V play off se bez přesilovek hrát nedá. V nich se to láme. Viděli jste, jak jsme si jimi pomohli v první třetině. Přesilovky nám teď sedly.“

Vyřadit velkého regionálního rivala je dvojnásob cenné, že?

„Poprvé jsem si dal play off proti Vítkovicím. Skoro jsem se bál, že bude můj poslední zápas v derby ten, který jsem nedochytal. Pak nám najednou los určil Vítkovice. Strašně jsem se na to těšil. Bylo znát, jak tím všichni žijí. Lidé mi psali, jak je to krásné, jak se na to město těší. Navíc jsme nikam daleko nepřejížděli. Byli jsme tři čtvrtě hodiny od baráku. To bylo úžasné. Nehrozila žádná cestovní únava. Tohle je další věc, která nám může pomoct. Nepojedeme teď třeba sedm hodin ze zápasu.“

Zranění obránci Krajíček s Gernátem vám vůbec nechyběli?

„Jsou to klíčoví beci. Ale máme tak zkušený tým, že je umíme zastoupit. Krásné to bylo.“ (úsměv)