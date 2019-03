Drtivý tlak v závěru? Dvakrát už jsem zvedal ruce, litoval Šťastný | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:55. Procházka, 58:17. Šťastný Hosté: 18:48. M. Kvapil, 51:09. Havlín, 51:54. J. Vlach Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Kotvan, Kovačevič, Němeček, Kurka, Hrdinka, Pláněk, J. Drtina – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Procházka, R. Zohorna, Šťastný – Pacovský, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Kolmann, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Havlín, Doherty – Birner, L. Hudáček, Ordoš – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Redenbach, Valský. Rozhodčí Hodek, Jeřábek – Gebauer, Lederer Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 4200 (vyprodáno) diváků

Jak moc prohra mrzí?

„Určitě hodně, protože jsme klidně mohli vyhrát. Bylo to vyrovnaný, oni měli šance, my měli šance. Mrzí to hodně, mohlo to být 2:2. Škoda.“

Zápas se zlomil v 52. minutě, kdy jste během 45 vteřin dostali dva góly. Co se tam s vámi stalo?

„Musím říct upřímně, že druhý gól nás položil. Hned vzápětí na to jsme dostali třetí a bohužel to nakonec zápas rozhodlo. Kdybychom byli po druhém obdrženém gólu pořád koncentrovaní, tak to mohlo být třeba 2:2. To už je, ale kdyby.“

Pak se vám povedla závěrečná powerplay, nejdříve vaše úspěšná teč na 2:3 a následně drtivý tlak. Jak moc chybělo k vyrovnání?

„To je pravda, já už jsem dvakrát zvedal ruce. (usměje se) Bohužel. Hodně se to tam odráželo, bylo hodně dorážek, ale chybělo i trochu štěstí. Dalo se to tam dotlačit. Bohužel se nedá nic dělat, musíme v Liberci zapnout a hrát bojovně jako teď ty dva zápasy, pak tam můžeme vyhrát.“

Kde se ve vás na konci vzalo ještě tolik síly?

„Je pravda, že už máme za sebou dost těžkých zápasů, ale nejde to nějak znát. Hlava je vypnutá, je namířená jen na to, že hrajeme. Hodně nás nakopl i gól na 2:3, oživil to. Samozřejmě i atmosféra, fanoušci nás ke konci hodně tlačili. Škoda, že tam nepadl i třetí gól, protože šance na to byly.“

Dokázali jste si v domácích zápasech, že se s Libercem můžete měřit?

„Určitě. I sám jste musel vidět, že to byl obrovský rozdíl oproti tomu, co jsme předvedli v Liberci. Tam co jsme hráli, to se nedá srovnat ani s hokejem. Tak špatně jsme nehráli celou sezonu. V domácích zápasech jsme ukázali, co v nás je, v čem jsme byli ve zbytku sezony silní. Věřím, že tam můžeme vyhrát a ještě se sem vrátíme.“

Obrovský rozdíl mezi zápasy v Liberci a v Boleslavi byla práce v předbrankovém prostoru, kde jste se výrazně zlepšili. Sedí to?

„To je určitě pravda. Už před sérií jsme si ukazovali video, že většinu gólů dávají z tohoto prostoru. V Liberci nám z tama dali skoro všechny góly. Stejně jsme se na to dívali, upozorňovali na to, ale začali jsme to plnit až tady doma. Hned to bylo o něčem jiným a zápas byl vyrovnaný. Oni tam hází prakticky každý puk. Snažili jsme se to pokrývat a bylo to lepší.“

Patří mezi recepty na Liberec i hra do těla? Ladislav Šmíd těžce nesl právě váš hit.

„To se asi nelíbí žádnému hráči, když ho dohráváme. V play off už to musí být. Tam už je to na krev a nesmí se vypustit žádný souboj. Hráče to pak může rozhodit, může být kyselý, nadávat a pak třeba něco pokazí. Do těla se určitě musí hrát, už se nemůže vypustit vůbec nic.“

Potěšilo, že fanoušci i po prohře ocenili váš výkon potleskem vestoje?

„Jo, samozřejmě. Na tom jde vidět, že ocenili to, že jsme nic nevypustili, nevzdali to. Hráli jsme dál a tak to má být. I když fanoušci někdy nadávají, tak hokejista tam nejde s tím, že něco vypustí. Někdy se nedaří. Teď bylo vidět, že ocenili, co jsme na ledě předvedli, což je super. Děkujeme jim za to.“

Když bychom se vrátili k nepovedenému vstupu do sezony, tak podobné bitvy v play off musí být pro vás velkým balzámem. Je to tak?

„Určitě. Tým je de facto pořád stejný, ale začátek nám opravdu hrubě nevyšel. Se začátkem se to teď vůbec nedá srovnat. Dokázali jsme udělat play off a věříme, že ještě můžeme něco dokázat.“

Takže ještě věříte v postup?

„Určitě tam nepojedeme s tím, že prohrajeme. Chceme vyhrát, dokázali jsme si, že to jde a myslím, že tam všichni pojedeme s nastavenou hlavou, že se chceme vrátit sem.“

Boleslav v Liberci nevyhrála téměř devět let, teď bude muset, jinak vám skončí sezona. Je negativní série v kabině velké téma?

„Někdy se to nadhodí. Takové série jsou, měli jsme je, i když jsem byl ve Zlíně. Třeba to zrovna teď zlomíme. Věříme v to. Třeba tam dvakrát vyhrajeme a sérii zlomíme v pravý čas. Jdeme do toho s pokorou, odbojujeme to a uvidíme po dalším zápase.“