Vítkovický Lev: Propadák nebyl, skvělá sezona taky ne. Co s ním bude dál? | iSport.cz

„Bohužel se nám nepodařilo urvat ani jeden zápas a bolí to hodně.“ Co bude konkrétně s ním dál? Mluví se o jeho odchodu. Nicméně osmadvacetiletý útočník má smlouvu s Vítkovicemi i na další rok. „Slyšel jsem, že odcházím a kam, ale smlouvu mám s Vítkovicemi.“

Po Brně před rokem padala slova jako ostuda. Jak ohodnotit rychlé vyřazení teď?

„Nechci říkat ostuda nebo kopat nějakým způsobem do týmu. Myslím si, že každý tam udělal co mohl. Bohužel to prostě nevyšlo, Třinec byl lepší a byl efektivnější. Tu sérii vyhrál zaslouženě.“

Bylo vidět, že je Třinec našlapaný? Byla znát kvalita?

„Bylo znát, že má hodně kvalitní tým a všechny lajny vyrovnané. Že může kdokoliv udeřit a rozhodnout. Bohužel v této sérii měl lepší formu a větší kvalitu než my.“

Pohořeli jste na šancích?

„Přesně tak, pohořeli jsme na svých šancích, i když Třinec jich měl v sérii více. Když je měl, tak je využil. Z těch šancí, které jsme měli, jsme toho měli vytěžit více. Tohle byl ten základní kámen úrazu.“

Čím si to vysvětlujete?

„Je to tak, bohužel play off se nám nepovedlo, jak jsme chtěli a jak jsme očekávali. Musíme si z toho vzít ponaučení do dalších sérií play off a dalších ročníků.“

Na podrobné hodnocení je brzy, nicméně - jaká byla sezona?

„Cílem bylo postoupit mezi osm nejlepších, dojít do čtvrtfinále a doufali jsme, že uděláme zase krok dopředu oproti loňsku. Bohužel se to nepovedlo a to hodnocení... Nemyslím si, že by to byl nějaký propadák nebo průser. Ale samozřejmě nemůžu ani říct, že to byla skvělá sezona.“

Majitel klubu Aleš Pavlík byl po posledním zápase rozlícený na rozhodčí. Jaký máte názor?

„Nechci a nesmím to komentovat. Já věřím, že rozhodčí pískají, co vidí a je to jejich svědomí. Nechci se k tomu nějak více vyjadřovat.“