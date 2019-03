Procházka litoval tlaku Boleslavi: Vyrovnat? Fanoušci by zbořili arénu | iSport.cz

Jak byste popsal svou gólovou situaci?

„Dostal jsem to od Klépy (Jakuba Klepiše) na mantinel. Věděl jsem, že jsem v rychlosti a moje jediná myšlenka byla se natlačit do branky a vystřelit to gólmanovi nad beton. Byla to okamžitá myšlenka, která mě hned napadla. Naštěstí to tam spadlo.“

Liberečtí hráči vás několikrát donutili k vyhození na zakázané uvolnění. Po jednom z nich jste v únavě inkasovali gól na 1:1. Bolel zápas hodně?

„Chtěli jsme rychle otáčet hru a někdy se nám to právě nepovedlo. Udělali jsme zbytečné zakázané uvolnění a pak jsme z toho dostali gól na 1:1. Nemyslím si ale, že bychom si to tím nějak komplikovali. Chtěli jsme rychle otáčet hru a někdy se stane, že to nevyjde.“

Jak moc vás srazily dva slepené góly Liberce v 52. minutě?

„Samozřejmě to byla velká rána pro tým. Celý zápas bojujeme, je to 1:1 a pak dostaneme na 1:2 a vzápětí na 1:3, tak v hlavách hráčů je to těžké. Nějak jsme se s tím poprali a bojovali jsme do posledních vteřin. Bohužel jsme třetí gól nepřidali, i když tam nějaké šance byly.“

Drhnou vám přesilovky. Čím to je?

„Myslím, že to má Liberec dobře přečtené. Musíme na to líp zareagovat. Při založení se snažíme jet pořád to, co máme naučený, ale Liberec už svým způsobem ví, co budeme zakládat. Musíme tam trošičku něco změnit, ale ne vždycky to vyjde. Liberec dobře brání střední pásmo, pak máme problémy se založením, musíme to tam nastřelit. To je přesně to, co chtějí. Musíme si sednout, promluvit si o tom, podívat se na video, jak oni brání a vymyslet na to nějaké založení.“

Při závěrečné powerplay jste předvedli drtivý tlak, k vyrovnání ovšem nedošlo. Jak moc chybělo ke gólu?

„Chybělo tomu opravdu málo. Kdybychom dali gól na 3:3, tak by to tady fanoušci zbořili. (usměje se) Štěstí se k nám bohužel nepřiklonilo a doufám, že se k nám přikloní v Liberci a vrátíme sérii sem.“

Proč to takhle nešlo dřív?

„V závěru už to hráči chtějí urvat za každou cenu. Většinou z toho vyjde takový tlak. Kdybychom to hráli takhle už dřív, tak potom možná fyzicky odpadneme a dáme Liberci šanci na ukončení zápasu. Do posledních minut je to taktický boj a pak v závěru, když už nemáme co ztratit, se do toho jde po hlavě.“

Při tlaku v závěru zazářil Roman Will. Je to tak?

„Chytá výborně. Musíme na něj najít recept do dalšího zápasu.“

Fanoušci váš výkon i přes prohru ocenili potleskem vestoje. Potěšilo to?

„Jo. Celý zápas fandili výborně, byla tady úžasná atmosféra. Chtěl bych jim za to poděkovat. V Takové atmosféře se hraje parádně.“

Prohráváte 1:3 na zápasy, jedete do Liberce, kde Boleslav nevyhrála téměř devět let. Jak těžké to bude?

„Nesmíme to mít vůbec v hlavách, jít do zápasu naplno s tím, že nemáme vůbec co ztratit. Liberec musí, my je můžeme porazit a vrátit sérii ještě do Boleslavi. Myslím, že na to máme. Budeme tam bojovat.“

V základní části jste toho moc nenahrál, teď i vinou zranění některých hráčů nastupujete ve druhém útoku. Jak si to užíváte?

„Užívám si každý zápas, je to play off. Není na co ztrácet čas, takže si užívám každý pobyt na ledě a každý zápas.“

