Irgl opět bez bodu. Přesto dál věří: Máme dva zápasy, urveme to | iSport.cz

Slibovali jsme si zlepšení jeho produktivity,“ vysvětloval trenér Zdeněk Moták, proč k 38letému veteránovi postavili nové spoluhráče, Petra Koloucha a Jana Káňu. „Otázka je, zda nám to vyšlo. Dnes asi ne, protože nebodoval nikdo,“ dodal kouč Hanáků.

Klíčový pověstný třetí bod získala výhrou 2:0 Plzeň, dokonce jste se střelecky ani jednou neprosadili. Proč to nevyšlo?

„Celý zápas byl o tom, kdo dá první branku. Kdo otevře skóre, ten bude mít navrch, i psychicky, může to zatáhnout. To se taky potvrdilo. Ten mančaft je pak vepředu a těžko se probíjí k jeho brance.“

Dvě třetiny se hrálo bez branek, bylo psychicky hodně těžké, když rozhodovala opět až třetí část?

„Tak se hraje play off. Samozřejmě, Plzeň měla nějaké šance, my taky. Gólmani chytají výborně. Bohužel, potom rozhoduje, kdo dá ten gól. A ten bohužel vstřelila Plzeň.“

V poslední části jste měli velkou šanci při dlouhé přesilovce pět na tři. Tu jste nevyužili, dokonce jste ani moc neohrozili plzeňskou branku. Co tam bylo špatně?

„Ani jsme se nedostali ke kombinaci, hráli jsme úplně blbě. Jako bychom se najednou báli puku, vůbec jsme se nedostali k našemu rozestavění, soupeř nás tam nepustil. Tam byl největší problém.“

Bude těžké jít do dalšího utkání s vědomím, že jste neuspěli a dokonce ani nepřekonali Dominika Frodla?

„To vůbec, play off se hraje na to, kdo vyhraje zápas, a ne, jestli v tom předchozím dáte nebo nedáte gól nebo kolik jich dostanete. Takhle my to vůbec nebereme. Ale je to opravdu tak, že góly prostě dávat musíme.“

V jakém rozpoložení jste vy osobně?

„Já se necítím špatně, možná kromě prvních dvou zápasů, kdy jsem nebyl moc na puku. Ale bohužel, góly chybí, pořád máme dva zápasy a já věřím, že to přijde.“

Střelecky jste se zatím neprosadil, v pátém zápase jste dostal nové spoluhráče. Vyplynula změna z toho, že jste třeba nedostával dost puků? Zlepšilo se to?

„Zápas byl strašně rozkouskovaný, takže bylo těžké sehrát se v těch lajnách za stavu pět na pět. Bylo tam hodně přesilovek a oslabení, až tolik jsme toho spolu neodehráli. Ale jo, musíme hrát daleko víc na puku, a to celý mančaft.“

Cítíte tu zodpovědnost, říkáte si: Teď bych za to měl vzít já?

„Člověk do toho jde, že v každém zápase chce dát gól. Pořád to tam nepadá, ale jak říkám, máme dva zápasy a věřím, že to urveme na naši stranu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41:16. Pour, 55:36. Allen Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Moravčík, Čerešňák, Allen, Jones, Pulpán, Vráblík, L. Kaňák – Nedorost, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Pour, Kracík, Indrák (A) – V. Němec, Preisinger, Stach – Straka, Kodýtek, Eberle. Hosté: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Dujsík, Matai – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – J. Káňa, Kolouch, Irgl – Laš, Nahodil, Skladaný – Burian, Strapáč, Holec. Rozhodčí Pešina, Šír – Bryška, Tošenovjan Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 7268 diváků

