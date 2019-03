Zklamaný Vondrka po konci sezony: 1:4 ve čtvrtfinále není úspěch | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Liberec - Mladá Boleslav 2:1pp. Sérii rozhodl štastně Birner v páté minutě prodloužení VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaký moment sérii rozhodl?

„Nejvíce mě mrzí první dva zápasy, protože jsme tady nastoupili jako banda nějakých študáků a hobíků. Oni nás tady vycvičili, vůbec jsme na to nebyli připravení. Vůbec jsem to nepochopil. To mrzí nejvíc. Samozřejmě si můžeme říkat, že jsme pondělní zápas doma mohli vyhrát, prohráli jsme si ho sami na konci tak zbytečným třetím gólem… To jsou ale jen kdyby. Maličkosti v play off rozhodují a Liberec zaslouženě vyhrál.“

Po dvou úvodních nepovedených zápasech jste se Liberci vyrovnali. Co jste změnili?

„Snažili jsme se hlídat předbrankový prostor, odkud se dávají nejvíce góly. Vycházelo nám to, srovnali jsme krok. Chyběly detaily. Měli jsme nějaké šance, nedali jsme, oni ano. To rozhodlo.“

Klíčovým faktorem byly i přesilové hry. Liberec v nich včera vstřelil oba góly, vy naopak čtyři neproměnili.

„Samozřejmě. Přesilovky z naší strany byla tragédie, to bylo hrozný. Táta mi před zápasem říkal, že až pískne rozhodčí faul, tak ať za ním přijedu, že to vůbec nechceme hrát. To je samozřejmě s nějakou nadsázkou. Nevím proč, musíme to nějak vypilovat, protože to rozhoduje zápasy v základní části a v play off kór. To je další aspekt, na který vyhráli.“

Vítkovický kouč Jakub Petr nedávno přišel s návrhem, aby se hrálo jen pět na pět, takže byste byl první signatář?

„Jo, hlavně můj táta.“ (usměje se)

Nechyběl v přesilovkách Lukáš Žejdl?

„To je další věc. Zápasy se hrají ve vyšším tempu, ve větším nasazení, ve větším sledu za sebou, je jich hodně. Byli jsme celkově pobouchaní, spoustu hráčů nehrálo, takže jsme měli nekompletní kádr, ale tím to vůbec neomlouvám. Absence Žejdlíka ale byla samozřejmě znát.“

Hráli jste desátý zápas v 17 dnech. Nebyla znát už únava?

„Ani bych neřekl. Fyzicky jsme na tom byli docela dobře. I když měli asi více střel než my, opticky měli občas více ze hry, ale my jsme mohli pohrozit v přesilovkách. Ty jsme nevyužili. Co jsem koukal na kluky a ptal se jich, tak to fyzicky nebylo špatné.“

Jak hodnotíte celou sezonu?

„Začalo to na prd. I když jsme v létě vyhrávali, tak to bylo většinou proti týmům, které byly plné juniorů, možná až na turnaj v Německu, to se nám docela povedlo. Pak začala liga a bylo to špatný. Otočilo se to, když přišli noví trenéři. Říkal jsem to klukům v kabině, když jsem jim děkoval za sezonu, že i to nás stmelilo. Chtěli jsme dokázat, že tým máme dobrý. Všichni makali, nikdo to nevzdal. Všichni se snažili plnit to, co noví trenéři přinesli.“

Jak moc velkým nakopávačem pro sezonu byla změna trenérů?

„Šílenej. Nemůžu to vyjádřit procenty, protože to úplně nevím, ale markantní, obrovský.“

Z nuly na sto?

(usměje se) „Nevím. Zase abych nám hráčům nedal málo. Třeba šedesát, sedmdesát?“

Velkou zásluhu na postupu do čtvrtfinále mají i oba brankáři (Gašper Krošelj a Jan Růžička). Souhlasíte?

„Samozřejmě. Musím říct, že gólmani nás drželi celou sezonu. Díky nim jsme tady. Díky Růžovi jsme postoupili proti Zlínu, chytal neskutečně. Teď se vyměnili a chytal zase Gašper. To je týmová práce.“

Berete čtvrtfinále jako úspěch nebo spíš splněný cíl?

„Splněný cíl je trochu něco jiného než úspěch. Klukům jsem celou dobu říkal, že i když jsme měli nějaký vytyčený cíl, tak když se přes něj dostaneme, tak nás to přece nemůže uchlácholit a musíme chtít jít dál. Chtěli jsme vyhrávat a postoupit. Je to pro nás zklamání, 1:4 určitě úspěch není.“

Stihli jste si už po zápase v kabině něco říct?

„Jen jsem klukům poděkoval za sezonu, protože se to zvedlo. Dotáhli jsme to do čtvrtfinále, čemuž by v září asi nikdo nevěřil. Teď se sejdeme, dostaneme nějaký program a tam si toho řekneme asi víc.“

Boleslav znovu nedokázala zlomit prokletí libereckého ledu, prohrála zde dvacátý zápas v řadě. Dokážete si to už vysvětlit?

„Vůbec nevím. Samozřejmě to okolo mě prošlo, ale tyhle statistiky já nesleduju. Škoda, měli jsme k tomu blízko. Čím to je? Tím, že jsme nedali více gólů než oni.“