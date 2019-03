Prokletý Liberec: 20. prohra Boleslavi v řadě! Štve mě to, nechápe Látal | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Liberec - Mladá Boleslav 2:1pp. Sérii rozhodl štastně Birner v páté minutě prodloužení VŠECHNA VIDEA ZDE

Co se po dvou úvodních zápasech změnilo, že jste se Liberci najednou vyrovnali?

„Třetí zápas jsme odehráli doma fantasticky. Oni možná přijeli s tím, že je to hotový, že na nás umí. My jsme se ale nedali. Tam jsme to nakopli. Neměli jsme štěstí. To jsme asi urazili v prvních dvou zápasech.“

Šťastný byl i rozhodující gól Liberce, kdy se puk odrazil od Marka Kvapila přímo k Michalu Birnerovi.

„Tak to je. Kdo si tomu jde více naproti, tomu se to odrazí. Bohužel jsme jim nabídli přesilovku, to se stává a oni mají nejlepší přesilovky v lize. Takových hráčů jako je on (Kvapil) mají spoustu. Odráželo se jim to první dva zápasy tady. Tak to je, klobouk dolů před nimi.“

Nebyla znát už únava? Přeci jen jste hráli desátý zápas v 17 dnech.

„Mně přišli unavení i oni. Nebylo to o tom, že bychom nějak tahali nohy. Oni už taky ztráceli lauf, když jim tam jezdilo pár kluků. Jak už jsem říkal, bylo to o tom, ke komu se přikloní štěstí.“

Sezonu jste nezačali dobře, nakonec končíte ve čtvrtfinále. Jak ji hodnotíte?

„Nezačala dobře a stálo nás to pak obrovské síly. Byla to obrovská práce takhle v sezoně dohnat body. Do toho jsme velice tvrdě trénovali, takže to byla jedna z mých nejtěžších sezon. Nemůžeme říkat, že jsme úplně zklamaní, protože to dopadlo jakžtakž. Všichni jsme určitě chtěli víc.“

Byla velkým impulzem pro sezonu změna trenérů?

„Nastavil se trošku jiný režim, přísnější a tvrdší. Všechny zápasy jsme v podstatě ubojovali, hráli na sílu, na fyzičku, na bruslení. S příchodem nových trenérů to začalo.“

Stihli jste si po zápase říct už nějaké rychle hodnocení?

„Prostě jsme prohráli s Libercem, všichni to čekali. Věřili jsme si, že půjdeme dál. Nic, v pátek se sejdeme a uvidíme, co bude dál.“

Mladá Boleslav prohrála v Liberci dvacátý duel v řadě, prokletí trvá. Kdy se to zlomí?

„To nevím. To se musíte zeptat asi někoho, kdo tady příští sezonu bude, nebo kluků, co jsou tady déle. Jsem v Boleslavi už pátou sezonu a taky jsem tady nevyhrál a štve mě to. Pátý zápas jsme fakt asi věřili, že vyhrajeme. Ve dvou zápasech doma jsme byli vyrovnaným, někdy lepším soupeřem.“