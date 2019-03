Rousek zářil za áčko Sparty, teď pomáhá juniorům. Hnal ho transparent | iSport.cz

Být jeho sezona 2018/19 podpořena týmovým úspěchem, mohl by ji označit za snovou. Brzké vypadnutí ale dojmy Lukáši Rouskovi značně pošramotilo. „Mám smíšené pocity. Z osobního hlediska to bylo dobré, ale z druhé strany je škoda, že jsme neprošli přes Vítkovice. Myslím si, že jsme nebyli horším soupeřem. Chyběl nám větší tlak na jejich gólmana Bartošáka, měli jsme mu to trochu více znepříjemnit,“ říká k nezdaru Rousek.

Rychle si získal přízeň fanoušků. Ti vytáhli transparent "Rousku, Rousku, dej pět kousků“, kterým kdysi naráželi příznivci na jeho slavného otce Martina. „Všiml jsem si toho, spoluhráči mě upozornili. Byl jsem za to rád a smál se tomu. Táta mi říkal, že už to bylo za něj,“ uvádí s úsměvem muž, jenž si zahrál vůbec první play off v kariéře.

A hned se rozhodl skočit i do toho juniorského. „První, co mě po posledním zápase s Vítkovicemi napadlo, bylo to, že je ve hře ještě juniorka. Tak jsem se ptal našich trenérů, jestli by mě pustili, a také koučů juniorky, jestli mě chtějí. Řekli, že ano,“ popisuje prodloužení si sezony Rousek.

Ocitl se tak ve čtvrtfinálových bojích proti mladým Bílým Tygrům. Sparťané celek ze severu Čech porazili 3:1 na zápasy. „Nebylo to úplně lehké, i když to tak možná vypadá. Hrajeme týmově, plníme to, co jsme si řekli,“ poznamenává hokejista s velkým potenciálem k návratu k mládeži.

Přenesl si formu ze seniorského týmu? „Dalo by se to tak říct,“ uvádí Rousek, ale zároveň dodává, že si svojí fazónou vysloužil nadměrnou péči hráčů soupeře. „V prvním utkání v Liberci si mě trochu více hlídali, bylo to pro mě obtížnější. Jsem rád, že se prosadili jiní hráči.“

Teď jej a jeho parťáky čeká v semifinále Plzeň.

