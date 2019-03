Hořava natvrdo: Trénujeme na 60 procent. Kdo se chce zlepšit, musí ven | iSport.cz

Opouští terén a nechává za sebou úrodnou zem. Na práci Miloslava Hořava budou navazovat jeho kumpáni Radim Rulík a Pavel Patera. „Už teď toho dělali hodně, já prakticky na všechno jen dohlížel,“ vykládá svéráz, který nevěří moc tomu, že se v českém hokeji lze precizně vyvíjet.

Dáváte výhybku, co chystáte?

„Nemám nic připraveného.“

Ani ve Švédsku, kam občas vyrážíte za svými aktivitami a stážemi?

„Taky ne. Chci mít jen volnost, abych měl otevřené možnosti pro případ, kdyby se něco naskytlo, co by mě hodně zajímalo. Bavil jsem se o tom s Radimem Vrbatou (sportovním ředitelem) i majitelem panem Plachým, chápal jsem jejich argumenty, proč mě chtějí udržet, ale takhle jsme se zkrátka dohodli. Myslím, že to tak bude lepší.“

Vás samotného nelákalo pokračovat v práci, která má evidentně smysl?

„Upřímně, já byl v Boleslavi hrozně moc spokojenej. Měl jsem klid na práci, v klubu mi vyšli ve všem vstříc, mohl jsem dělat s Radimem Vrbatou, což člověka obohatí. Spolupráce byla skvělá, vážně si nemám na co stěžovat. Jde o čistě moji věc. Uvítal bych, kdyby se mi naskytla příležitost odejít ven. Rád bych se posunul dál. To mě láká, proto jsem se takhle rozhodl.“

Je cizina a cizina. Jak byste si to představoval ideálně?

„Určitě ne jakákoli cizina. Musel bych cítit, že by mě nová štace profesně pozvedla. Může to přijít, nemusí. Taky jde o to, že jak člověk trénuje delší dobu, chtě nechtě hrozí, že spadne do rutiny. A to já bych hrozně nerad. To je začátek konce. Stagnujete a najednou jste mimo. Toho se nechci dočkat, musím jít dál.“

Jak vás znám, v českém hokejovém prostředí se necítíte komfortně. I to je důvod změny, kterou byste rád udělal?

„Já bych tohle téma už nerad rozebíral, kdysi jsem se o něco pokusil a došlo mi, že to nemá význam. Nic se nezmění. A mě už to nebaví. Četl jsem vaši trefnou poznámku k tomu, jak se tu nabádají fanoušci, aby se chovali slušně, přitom sami jim nejdeme příkladem. Naprosto s vámi souhlasím. Jinak bych to nechtěl dál komentovat.“

Vám nedělá problém přiznat si, že trendy se udávají jinde. V trenérské branži nejste sám, ale jak na tom jsou podle vás extraligoví hráči? Nakolik jim škodí slabší domácí náročnost?

„Já bych všem hráčům strašně přál, aby šli ven. Skutečně, upřímně a ze srdce. Podle mě jsme hráčům v Boleslavi docela nakládali, během sezony jsme se s nimi na téma zátěže bavili a já jim tvrdil, že tohle je šedesát procent dřiny, jaká se podstupuje venku. My si tu myslíme