SESTŘIH: Plzeň – Olomouc 3:2. Indiáni jsou v semifinále, narazí na Třinec | iSport.cz

Hanáci ale poté dokázali zápas zdramatizovat. Nejprve v přesilovce snížil Lukáš Nahodil a v 58. minutě překvapil brankáře Dominika Frodla střelou z vlastního obranného pásma Jan Švrček. Vyrovnat ale již Olomouc nedokázala.

Trenéři Západočechů udělali po nezdaru v předešlém zápase série změny v sestavě. Upravili složení obranných dvojic, do útoku nasadili Kindla s Kantnerem a do elitní formace ke Kovářovi a Gulašovi vrátili Poura.

A změny se jim rychle vyplatily. Již po 28 sekundách hry otevřel skóre Pour, který pohotově dorazil Gulašovu střelu. V 6. minutě putovali na trestnou lavici v rychlém sledu čtyři hráči, následně se hrálo tři na tři a více prostoru na ledě využil Gulaš, jenž překonal Konráda v brance Olomouce podruhé.

Další šanci měl Vráblík, gólmana Hanáků ale nepřekonal. Když se ale v 11. minutě po Strakově přihrávce zpoza branky prosadil osamocený Kodýtek, pro Konráda zápas skončil. Na ledě jej nahradil Lukáš. O obrazu hry svědčil i fakt, že Frodl v plzeňské brance v té době čekal na první zákrok.

Na začátku druhé třetiny mohl duel zdramatizoval v přesilovce Strapáč, Frodl byl ale připravený. Následně své velké šance nevyužili domácí Gulaš, jenž trefil tyč, Kodýtek a Nedorost. A Západočeši toho rychle litovali. Při Indrákově vyloučení využil chytré Knotkovy přihrávky Nahodil a snížil na 1:3.

Po Knotkově vyloučení ve 41. minutě mohl vrátit domácím tříbrankové vedení Němec, Lukáše však nepřekonal. Podobně dopadl i později Eberle. Hanáci v celém utkání málo stříleli a Frodl nebyl v permanenci, s blížícím se koncem duelu však i on musel řešit nebezpečné situace. V 52. minutě jej prověřili Dujsík s Irglem.

O závěrečné drama se postaral v 58. minutě Švrček, jenž překvapil Frodla střelou z vlastního obranného pásma. Vyrovnat již ale hosté nedokázali. Plzeň tak vyhrála i šestý rozhodující sedmý zápas play off v klubové historii a stejně jako loni postoupila do semifinále.

Ladislav Čihák (Plzeň): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, chtěli jsme hrát aktivně, jednoduše se tlačit do brány. Dali jsme rychlé góly, prosadili se hned z prvního střídání. 3:0 pro nás bylo dobré, ale věděli jsme, že před sebou máme 40 minut práce a že to nebude nic lehkého. Že to Olomouc nevzdá a bude bojovat stejně jako v sezoně i v play off. Hosté snížili na 3:1, nicméně si myslím, že dvě další třetiny jsme odehráli velice slušně. Soupeře jsme moc nepouštěli do šancí, bohužel z jedné dali gól. Věděli jsme, že si výsledek potřebujeme uhlídat. Už jsme tady jednou dvoubrankové vedení ztratili a nechtěli jsme do toho vstoupit znovu. Trošičku jsme zatáhli střední pásmo, soupeř se tlačil k nám a bylo logické, že si vytvoří nějaké šance. Pak dali šťastný gól, kdy puk napálili na branku, dali gól a nás čekaly krušné chvíle. Kluci to ale pak dobře podrželi na zadním mantinelu. Závěr jsme odehráli velmi dobře. Série je celkově obrovská zkušenost pro mě, celý mančaft i pro veřejnost. V play off neexistuje, že je někdo favorit. Všichni viděli, že Olomouc byla v určitých zápasech jasně lepší. Musím říct, že jsme to s nimi měli extrémně těžké. Opět se potvrdilo, že nelze nikoho podceňovat."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Do utkání jsme špatně vstoupili a vlastně celé dvě třetiny jsme hráli špatně. Z naší strany to byl bojácný výkon. Až ve třetí třetině to bylo hodno našeho jména a celé sezony, kterou jsme hráli a hráli jsme dobře. Domácí jsme přitlačili do defenzivy, ale bohužel jsme dali už jen jeden gól. Už se nám nepodařilo srovnat. Z pohledu celé série blahopřeji domácím, hráli výborně a zasloužili si postup. Chtěl bych jim poděkovat za fér hru, která čtvrtfinále zdobila. Děkuji i našim hráčům, protože hráli výborně a zasloužili si účast ve čtvrtfinále i takovou výbornou sérii. V budoucnu z ní budou moc těžit zkušenosti. Ukázalo nám to další věci, na kterých musíme pracovat, abychom příště byli ještě lepší."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:28. Pour, 05:43. Gulaš, 10:49. Kodýtek Hosté: 28:54. Nahodil, 57:26. Švrček Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Moravčík, Jones, Pulpán, Čerešňák, Allen, Vráblík, L. Kaňák – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – V. Němec, Kracík, Indrák (A) – Kantner, Nedorost, D. Kindl – Straka, Kodýtek, Eberle. Hosté: Konrád (11. Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Dujsík, Matai – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Strapáč, Irgl – Laš, Nahodil, Skladaný – J. Káňa, Kolouch, Holec. Rozhodčí Jeřábek, Pešina – Lhotský, Svoboda Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6888 diváků

Plzeň - Olomouc: Pour pohotovou dorážkou otevřel skóre utkání, 1:0 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Olomouc: Pour poslal tvrdě k ledu Švrčka Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Plzeň - Olomouc: Kodýtek vyhnal třetím gólem Konráda z brány, 3:0 720p 360p REKLAMA