Kvapil žije Libercem. Pešán o Kometě stejně všechno věděl, smál se | iSport.cz

Ve druhé polovině základní části se jeho gólostroj lehounce zastavil. Začal vynechávat. Liberecký útočník Marek Kvapil měl sezonu rozjetou na pokoření bodového rekordu ligy. Nakonec to neklaplo. Z trůnu vítěze produktivity ho dokonce před finišem základní části sesadil Milan Gulaš. „Dohrával jsem s drobným zraněním. Závěr sezony jsem trochu obětoval. Teď jsem ale díky tomu stoprocentně fit,“ hlásí před duely s Kometou Kvapil, který s ní v roce 2017 získal extraligové zlato.

Bude pro vás série s Kometou hodně speciální?

„Trochu asi jo. Proti Brnu se vždycky snažím, chci ho porazit. Je to rivalita. Ale to není nic neobvyklého, to má každý hráč proti bývalému mužstvu. Někoho to svazuje, někoho motivuje. Já jsem ten druhý případ. Na druhou stranu určitě nebudu hrát jinak, než bych hrál proti Plzni nebo Třinci. Prvních pár střídání na to třeba budu myslet, pak už přijde klasické play off.“

Před dvěma lety jste s Brnem vyhrál titul, ve finále jste porazili právě Liberec. Jak na to vzpomínáte?

„Normálně. Já bych se o Kometě moc bavit nechtěl. Jsem v Liberci, soustředím se už jenom na náš tým.“

Trenér Filip Pešán říkal, že jste mu pomáhal připravovat taktiku. Co jste mu tedy radil, na co si musíte dát pozor?

„Byly to jen nějaké obecné věci. On to stejně všechno věděl, jen se potřeboval ujistit. (smích) Mají super přesilovky, dobře zmáknuté brejky. V ofenzivě mají opravdu dobré útočníky, to ví celá liga. Komplet jejich tým je kvalitní. Přivedli super jména do obrany, v brance mají zase Čiliaka, který chytá dobře. Musíme makat, nebude to jednoduchá série.“

Kouč se také mimo jiné chlubil tím, že vás v tréninku porazil v nájezdech.

„Fakt? To teda nevím, s kým ty nájezdy hrál! (smích) Ale dobrý, jo, porazil mě. Necháme to tak. Chci se v sérii dostat na přesilovku.“

Před sezonou útočník Libor Hudáček v rozhovoru pro Sport řekl, že měl na stole nabídku z Komety a Liberce. Nakonec se upsal Tygrům s tím, že Brno třetí titul v řadě nevyhraje. Vzpomněli jste si na to teď v kabině?

„Jo, pamatuji, že jsem to četl. Ale nijak vážně to nebereme. Víte co, někdy něco řeknete a pak se vám to takhle za čas vrací. Kometa je super tým a šanci na titul mají velkou. To ale my taky.“

Upřímně, neříkáte si: sakra, kéž by tohle bylo až finále?

„Samozřejmě my už bychom teď byli rádi ve finále, ať už by byl na druhé straně kdokoli. Uvidíme, série to bude strašně těžká. Neřekl bych ale, že druhá dvojice je nějak slabší, Třinec i Plzeň jsou taky ligový top.“

Přijde mi, že v týmu Komety je velká koncentrace provokatérů, nepříjemných protihráčů. Jak důležité bude mít navrch i v pošťuchovačkách a slovních přestřelkách?

„My jsme si to zkusili už s Boleslaví. Play off hokej je takový, vždycky se snažíte získat něco navíc. Vyprovokovat soupeře, znervóznit, rozhodit. Máme dost zkušený tým na to, abychom to zvládli. Oni se taky ale jen tak nenechají. Nemyslím si, že má cenu se na tohle nějak extra soustředit, spíš budeme chtít hrát hokej. Hrát to na strkanice před bránou to nebudeme, klidně to necháme na nich.“

Umíte být i vy nepříjemným rýpalem, který soupeře dovede slovně vytočit?

„Mně to moc nedává, snažím se tohle nedělat. Teď už jsou zápasy víc vyhecované, i já jsem do toho mnohem víc zažraný než v základní části. Baví mě to fakt hodně, takže nakonec budu určitě taky nepříjemný.“

Nevyděsili vás tím, jak suverénně přejeli Hradec v nejkratší možné době?

„Proč by mělo? Třinec taky porazil Vítky 4:0. Každá série je jiná, uvidíme, jaká bude tahle.“

Může být výhodou, že začínáte doma?

„Ani bych neřekl, že vyloženě výhodou. Proti takovým týmům je to asi jedno. Možná kdyby se hrál sedmý zápas, tam by to mohlo hrát roli. Jinak je ale jedno, jestli hrajete venku, nebo doma.“

Jak se teď cítíte vy osobně? Bodově jste po Novém roce lehce utichl. V říjnu jste měl náběh na historický rekord, nakonec jste ani nevyhrál bodování základní části.

„Tyhle náběhy na rekord ze startu sezony nakonec málokdy vycházejí. Je to těžké. Měl jsem trochu problémy s drobným zraněním. Snažil jsem se víc trénovat, připravit se na play off. Lehce jsem obětoval závěr sezony, ale nevadí mi to. Měli jsme nahráno, tým šlapal. Soustředil jsem se už dlouho dopředu na sebe, na svůj výkon v play off. Asi mě to ovlivnilo, teď se naopak cítím opravdu dobře.“

V sezoně se u vás prostřídali tři střední útočníci: Michal Bulíř, Libor Hudáček a nakonec Tomáš Filippi. Mění se se jménem centra i vaše hra?

„Trochu jo, každý z těch kluků je trochu jiný. Nakonec stejně záleží jen na tom, jak se spolu domluvíme, co si řekneme. S Filim se mi teď hraje dobře, je trochu rozdílný. Snaží se víc nahrávat, Bulda byl víc koncový hráč. V tom je to jiné.“