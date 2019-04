SESTŘIH: Liberec - Kometa 4:3pp. Úvodní výhru série vystřelil Jelínek | iSport.cz

V repríze finále z roku 2017 se hrál od úvodního buly pohledný hokej, který nabídl krásné kombinace, povedené individuální kousky, ale také řadu tvrdých soubojů. Pouze chvilku ale účinkoval v tomto představení hostující útočník Hruška, jenž musel opustit scénu v úvodních minutách po souboji s Birnerem.

Ve čtvrté minutě pykal za faul vysokou holí Erat a Severočeši první přesilovku zápasu využili, když Kvapil z kruhu pro vhazování prostřelil Čiliaka pod jeho pravou rukou. Liberec pokračoval v náporu, obvyklém při jeho domácích vystoupeních. Další velké příležitosti Krenželoka a Ordoše ale zůstaly nevyužity.

Poté se poprvé výrazněji připomněli také hosté, když Willovu pozornost prověřil z dobré pozice Zaťovič. Ve 14. minutě našlápl Zachar, dostal se až tváří v tvář Čiliakovi, ten však jeho záměr s chytrým zakončením mezi betony přečetl. Strážce brněnské branky pak výtečně zasáhl i proti Lencovi a Kvapilovi. Jen 17 vteřin před přestávkou přetavili svou první početní výhodu v gól také Jihomoravané, když se Holík neukvapil se střelou a pohodlně skóroval do odkryté branky.

Hned v nástupu do druhé třetiny dokonal obrat ze středu dorážející Štencel. V 26. minutě neobvyklým způsobem vyrovnal Hudáček, když si po vyhraném vhazování rychle přehmátl ruku na holi a překvapil Čiliaka zakončením na bližší tyčku.

Další obrat přinesl dravý průnik rychlíka Zachara, jenž se podél postranního hrazení protáhl postupně kolem tří protihráčů, bekhendovou žabkou našel najíždějícího Krenželoka a ten nabídkou nepohrdl - 3:2. V 37. minutě však předvedl podobně zdařilou individuální akci Holík, na jejímž konci nabídl vyrovnávací branku Zaťovičovi.

První větší šanci třetího dějství měl Kvapil, Čiliak si však prostor u pravé tyčky pohlídal. Právě Kvapil chvilku poté vypíchl hostům kotouč a snažil se nabrat rychlost ve středním pásmu, ale upláchnout nestihl, neboť Holík ho zastavil hákováním. Hokejisté Komety se ale v oslabení ubránili.

V 52. minutě vytáhl Will parádní zákroky během pár vteřin proti Holíkovi, Zaťovičovi a Muellerovi. Jen 34 sekund před koncem základní doby šel pykat Birner a pro slabší povahy přišly infarktové chvilky: Čiliak chyboval za brankou a Vlach mohl rozhodnout, jenže brněnská jednička situaci zachránila výstavní robinsonádou.

Zbývající část přesilovky v následném prodloužení Kometa nevyužila. V 67. minutě Čiliak vychytal Hanouska. Chvilku nato museli do čtyř i Brňané a devět vteřin před koncem Kuskova trestu Jelínek rozhodl.

Filip Pešán (Liberec): "Byla to velice vyrovnaná bitva. Rozhodují přesilovky, rozhodují detaily v té hře a my jsme dnes byli o chloupek šťastnější než Kometa."

Kamil Pokorný (Kometa): "Byl to zápas hodný semifinále. Mělo to výborné tempo, přišly i branky a myslím, že po těch šedesáti minutách bylo skóre spravedlivé. Obě mužstva měla v závěru možnost to rozhodnout. My jsme v prodloužení nevyužili tu šanci v přesilovce, kdy jsme nastřelili tyčku. Potom jsme se dostali pod tlak a po faulu měli šanci hrát přesilovku také domácí. I když jsme téměř dvě minuty statečně vzdorovali, nakonec strhli zápas na svoji stranu."

