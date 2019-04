Třinecký Kovařčík varuje: Nemůžou si z Hrubce dělat kašpara! | iSport.cz

„My si do Plzně věříme, vyhráli jsme tam dva zápasy v základní části, takže tam jedeme vyhrát,“ hlásí bojovně Michal Kovařčík. A nabádá k důslednější defenzivní práci. „Ve druhém utkání nám dali dva góly do prázdné. To tam Šimon (brankář Hrubec) může dělat, co chce, a dělají si z něho kašpara. To se nemůže stávat, protože Šimi nás drží.“

Co vám chybělo k tomu, abyste sérii s Plzní alespoň srovnali?

„Chyběl gól, no... Ale nevím, šance jsme měli. Trochu to štěstíčko by se mohlo přiklonit na naši stranu, šancí bylo dost. Frodl chytá dobře, ale musíme najít recept. Hlavně ve hře pět na pět, tam nedáváme góly. Věřím, že to přijde.“

Nevyužíváte ovšem ani přesilovky, i v tom je Plzeň lepší.

„Bohužel. Přesilovek bylo dost, pracujeme na tom. Jak říkám, šance tam jsou, ale to zakončení musíme zlepšit. Bude to těžké, Plzeň je nepříjemná, rychle k nám přistupují. A když šanci máme, tak ji neproměníme. Bohužel.“

Pomůže vám do odvet vědomí, že jste v základní části v Plzni dvakrát vyhráli?

„Určitě. Oni to budou mít také v hlavách. Nemůžeme tam dva zápasy prohrát. Jedeme tam s tím že tam vyhrajeme.“

Díky čemu jste v Plzni v dlouhodobé části dvakrát uspěli (4:1 a 2:1)?

„Hráli jsme zodpovědně dozadu a nedostávali takové góly, jako teď ty dva první, kdy to dali do prázdné. To tam Šimon (brankář Hrubec) může dělat, co chce, a dělají si z něho kašpara. To se nemůže stávat, protože Šimi nás drží. Věřím, že do Plzně pojedeme s dobrou taktikou a uspějeme.“

Před sérií se hodně mluvilo o první plzeňské lajně s Janem Kovářem a Milanem Gulašem a ta svou sílu ukázala v obou zápasech. Souhlasíte?

„Je to tak. Daří se jim. Zatím to jsou rozdíloví hráči. Je potřeba je více pohlídat.“

