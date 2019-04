Birner: Kometa... Jsou to zabijáci. Pro mě největší favorit v play off | iSport.cz

Kdyby Michalu Birnerovi před libereckým úvodem někdo nabídl plichtu 1:1 na zápasy, bral by ji. „Na Kometě je vidět, jak prodává svoji ohromnou zkušenost z předchozích cest za titulem. Pro nás je zatím dobrý stav,“ říká reprezentační útočník, ke všemu odhodlaný pracant, majitel dvou ligových primátů s finským Turku (2010) a Bílými Tygry (2016).



Ve středu jste prodloužení vyhráli vy, ve čtvrtek rival. Jak se vám dařilo spolknout prohraný zápas, v němž jste ještě v 50. minutě vedli?

„Samozřejmě to bylo těžký, šlo o zápas, který se mohl překlopit na obě strany. Ale buďme upřímní, Kometa si zasloužila vyhrát víc než my. Stejně jako my jsme byli lepší v prvním utkání a pro výhru si došli. Je to zatím spravedlivý. Brno nás ve druhém případě přehrálo.“



V čem?

„V detailech, znovu se ukázala jejich zkušenost. Byli důslednější, neudělali tolik zbytečných chyb jako my. Ale i tak jsem na náš tým pyšný za způsob, jakým proti Kometě bojujeme a že to máme spolu 1:1. I tak silný mančaft, jako má Brno, jsme dokázali dostat pod tlak, toho si cením moc. Tahle série je obrovská zkušenost hlavně pro naše mladé kluky. Na druhé straně proti sobě mají samé mazáky, kteří moc dobře vědí, jak se k výhrám dostat a co to všechno obnáší.“



Ačkoli Kometa herně nijak extra nevyčnívá, nemůžete si dovolit ani na vteřinu polevit, protože je schopná potrestat sebemenší ztrátu koncentrace.

„Je to tak. Jsou to prostě zabijáci… Přesně vědí, jak to mají hrát. Jejich styl jim vyhrál poslední dva tituly, to mluví za vše. Nesmíte na jedinou sekundu polevit, protože vás to může stát zápas. A to se bohužel ve čtvrtek stalo nám.“



Usínáte dobře po vypjatých zápasech, anebo si je dohráváte dlouho do noci?

„S přibývajícími roky je to lepší. Největší emoce necháte na ledě, ještě hodinu po zápase to v sobě máte, ale pak už je lepší vypustit zápas z hlavy a postupně se připravovat na další den. Důležitý je ponechat si pozitivní mysl.“



Čili prášky na spaní doma zběsile po šuplících nevyhledáváte?

„Tomu se snažím vyhnout. Radši na to jdu přírodní cestou.“



Doma je s vámi řeč, umíte vypnout, anebo je pro všechny lepší, když se před vámi nejbližší klidí pryč?

„Od manželky už jsem dostal otázku, jestli nechci, aby radši odjela domů do Litoměřic, odkud oba pocházíme. Ale ne, já jsem rád, pokud mám rodinu nablízku, spíš mi to pomůže alespoň na chvíli si od hokeje odpočinout, vypnout a myslet na něco jiného. Máme dvouletého dceru, ví, že táta hraje hokej, ale to je tak všechno.“



Brněnský Martin Zaťovič si po utkání dopřává pivo na dobré spaní. Je to dobrý recept?

„Každý na to jde jinak, někdo má na spaní pivo, jiný zase čaj… (usmívá se) Ve čtvrtek jsme si s klukama dali jedno, dvě piva, abychom si trochu vyčistili mysl a byli i mentálně dobře nachystaní na zápasy v Brně.“



Divák musí být náramně spokojený, co vy hráči, vnímáte i dole na ledě, že vaše bitvy s Kometou mají hodně vysokou úroveň a jdou mimo obvyklé zvyklosti?

„Taky cítíme, že to je z obou stran hrané ve velmi vysokém tempu. Mám i ohlasy od rodiny, kamarádů a známých, že se na to hezky kouká. Z mého pohledu je to play off se vším všudy, nikdo si nic nedaruje, spousta osobních soubojů na hraně i za hranou. Osobně s tím nemám žádný problém, do play off drsné zákroky patří. To je to, co lidi chtějí vidět.“

Možná vzniká osobní svár mezi vámi a obráncem Zbyňkem Michálkem. Nebo ne?

„Měli jsme tam mezi sebou nějaké ostřejší zákroky, ale já nad tím nijak nepřemýšlím. Speciálně Zbyňu hodně respektuju, jeho kariéru. Já se jen snažím dělat co nejlíp svoji práci, abychom postoupili my do finále. Nic osobního proti Zbyňovi v tom není. Pokud půjdu do souboje, půjdu do něj stejně ostře, ať je tam on, nebo kdokoli jiný.“

SESTŘIH: Liberec - Kometa 2:3pp. Hosté srovnali sérii, dělovkou rozhodl Mueller 720p 360p REKLAMA

Brněnští hráči zmiňují, že se vám snaží dostat pod kůži. To už v téhle fázi nikoho nepřekvapí, viďte?

„Nepřekvapí. Oni to vyhlašovali už před sérií, v mých očích to jsou jen takové řeči do novin. Na ledě to může být jinak. My i oni máme svůj styl hry, oba chceme vyhrát každý souboj, je to zkrátka válka na ledě. Tak to přesně má být.“

V prvním zápase po střetu s vámi odpadl Jan Hruška s poraněným ramenem. Sám říkal, že šlo o nešťastnou náhodu. Máte stejný pohled?

„Vybavuju si to dobře. Myslel jsem si, že mi půjde hrát do těla, tak jsem se mu postavil proti tak, že mu dám krosček. Bylo to ode mě na dvě minuty. Nebudu tady neupřímně říkat, že jsem z toho extra špatnej, ale já nejsem hráč, který by chtěl druhé zranit. Tímto bych se mu chtěl omluvit, byl to ode mě zbytečný zákrok a faul. Bohužel, špatně spadl na led a přivodil si nepříjemný zranění.“

Pociťujete, že se od té chvíle na vás soupeři víc zaměřují?'

„Ani bych neřekl. Kdyby ta pozornost byla upřená na mě, tak jedině dobře pro Liberec, aspoň by si v Kometě přestali všímat jiných hráčů. On je to pokaždé souboj chlapa s chlapem, víc bych v tom neviděl.“

Do hry logicky vstupují rozhodčí, podle mě se jim první duel nepovedl, byla z toho bramboračka, druhý den to bylo dlouho lepší, ale na konci už také nebylo moc známo, za co se půjde ven, za co nikoli…

„My jsme byli ve čtvrtek hodně vylučovaní, z naší strany tam fauly byly, možná dvě vyloučení byla diskutabilní. Ale to je tom, že oni to vidí nějak a hráči jinak. My se určitě nebudeme vymlouvat na rozhodčí. Kometa nás svojí hrou a pohybem k faulům donutila. A ten první zápas? To už jsou dva dny a upřímně, z toho si nepamatuju skoro nic.“ (směje se)

Kouč Filip Pešán vykládal, že jste si kvůli velkému počtu trestů nezasloužili napodruhé vyhrát. Jenže ono je to na ledě těžké se při těch emocích uhlídat a hrát pořád čistě, že?

„Přesně tak. Člověk je v takovém zápalu, že si občas ani neuvědomí, co na ledě dělá. Chce vždycky udělat to nejlepší v tu chvíli, jenže to nejlepší není v danou dobu to nejchytřejší řešení. Kometa zrovna v tomhle prodává svoji zkušenost, je v tom trochu dál než my. My ji zatím celkově jako tým tolik nemáme a musíme ji nahradit něčím jiným.“

Sám mluvíte o válce, vyostří se podle vás v Brně o další level?

„Uvidíme. Moje zkušenosti jsou spíš takové, že s přibývajícími zápasy síly ubývají a pak už si hráči spíš rozmyslí, jestli jít do nějakého souboje nesmyslně a zbytečně, anebo to odehrát pozičně. My budeme v Brně od Komety čekat tlak, poženou ji fanoušci. Jsem zvědavý. Každopádně před soupeřem máme respekt za to, co za poslední dekádu vytvořili. Za to, co je současná Kometa v českém hokeji. Ale to neznamená, že se jí bojíme, to vůbec ne. Oni jsou ovšem největším favoritem play off, my můžeme hrát uvolněně.“

Až tak? A co vy jako držitelé Prezidentského poháru? Liberecká fabrika funguje na podobně vysoké úrovni jako ta brněnská.

„Jasně, to beru. Ale Kometa je vítěz posledních dvou titulů, se vším co k ní patří, ji opravdu považuju za největšího aspiranta na pohár. A je úplně jedno, z jakého místa šla do play off . Vítěz předchozí sezony je u mě v té následující vždycky největší favorit.“

A Liberec je potom co?

„Neříkám, že nechceme vyhrát, postoupit. Chceme a moc! Chceme být prvním týmem po dlouhé době, který Brno konečně vyřadí z play off . Snažíme se pro to udělat všechno. A určitě v tom budeme dál pokračovat.“

Napoprvé jste brněnského gólmana Čiliaka dvakrát pěkně nachytali, druhý den už však znovu ukázal extratřídu. Tak jak to s ním máte? Víte, kudy a jak?

„Nějaké góly jsme mu dali, ale vedle toho měl i fantastické zákroky, spoustu jim toho pochytal, zachránil. Musíme se snažit ještě víc, je zapotřebí najít na něj ještě nějaký jiný klíč, abychom mu začali dávat víc gólů. Věřím, že ho najdeme v Brně.“