Kometu uhasil Vlach: Dobře jsme si najeli Erata. Věděl jsem, co udělám! | iSport.cz

Jak jste uvažoval při sóle v oslabení?

„Od začátku jsem byl rozhodnutý, že to dám na vyrážečku. Čiliak udělal trošku úkrok do strany a trefil jsem to. Předtím jsme si ve středním pásmu Erata docela dobře najeli, Laky (Dominik Lakatoš) to vypíchnul a hodil mi to krásně do prostoru.“

Jaký byl třetí duel semifinále?

„Byl to těžký a vyrovnaný zápas jako ty předchozí. Myslím, že o ten gól jsme byli lepší. Jsme rádi za vítězství.“

První minuty byly ve vaší režii. Chtěli jste to takhle?

„Říkali jsme si, ať si dáme pozor na začátek. Je tu bouřlivá atmosféra. Dobře jsme se na to nachystali a nastoupili aktivně. Dali jsme brzy gól, což nám pomohlo.“

Změnil něco protivník?

„Kometa hraje pořád stejný hokej. Je to kvalitní mančaft. Bojuje se o každý metr ledu. Nemyslím, že má někdo diametrálně navrch. My jsme jeden tým, makáme jeden za druhého. Máme vyrovnaný mančaft, každá lajna může dát gól. Určitě je to naše plus.“

Je těžké bránit brněnské přesilovky?

„Holík to umí hodit, mají tam střelce. Nějakou taktiku na to máme a snažíme se ji držet. Vylehali jsme to tam, ubojovali. A Roman Will nás samozřejmě skvěle podržel. Podal úžasný výkon. Ale nebudu hodnotit jejich hru, soustředíme se na sebe.“

Nedávno jste prodloužil smlouvu. Dobrý krok pro vás?

„Jsem rád, že budu pokračovat v tomto fantastickém klubu. Ale snažím se hrát furt stejně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:24. O. Němec Hosté: 01:09. Birner, 45:49. J. Vlach Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – O. Němec (A), Baranka, Štencel, Gulaši, Z. Michálek, Bartejs, Malec – Mueller, P. Holík, Zaťovič (A) – Orsava, M. Erat, Plášek ml. – Vondráček, L. Čermák (C), Dočekal – Köhler, Kusko, Mallet. Hosté: Will (Schwarz) – Kolmann, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Havlín, Ševc, Doherty – Ordoš, L. Hudáček, Birner – Lenc, Filippi, M. Kvapil – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Rozhodčí V. Pešina, O. Hejduk – J. Frodl, T. Pešek Stadion DRFG arena

