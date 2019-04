Hrňa setnul Plzeň a užívá si emoce: Seker je hodně, ale na tajňačku | iSport.cz

Leckdo vás po dvou prohraných domácích zápasech odepisoval. S Plzní jste ale zvládli srovnat krok. Je to velká injekce pozitivní energie?

„Obrovská! Vyrovnali jsme sérii, splnili jsme cíl, který jsme si dali a teď můžeme jet spokojení domů. Nesmíme ale usnout na vavřínech a pokračovat v našem výkonu. Stav 1:3 by byl na otočení už hodně těžký. Tohle je neskutečně důležité vítězství.“

Vy jste byl hráčem zápasu. Plzeň jste sestřelil třemi body, navíc jste Šimona Hrubce po jeho hrubce zachránil před inkasováním gólu. Slušný večer, ne?

(úsměv) „Docela to jde! Musíme ale upřímně říct, že třeba nedělní zápas mi vůbec nevyšel. Teď to bylo jiné. Je ale opravdu úplně jedno, kdo ty góly dá. Je to play off, musíme bojovat jeden za všechny a všichni za jednoho.“

V aktuálním ročníku jste se s Plzní utkali osmkrát, pokaždé vyhráli hosté. To už snad nemůže být náhoda, ne?

„Já hlavně doufám, že se to teď zlomí. Teď jsme na řadě my, abychom to urvali. Budeme teď mít výhodu domácího prostředí, i když samozřejmě vím, že podle statistik to tak úplně není.“

SESTŘIH: Plzeň - Třinec 3:4. Oceláři srovnali sérii, rozhodla druhá třetina 1080p 720p 360p REKLAMA

Poprvé v sérii jste neprohráli první třetinu. Byl cíl se tentokrát opravdu extrémně soustředit a chytit úvod utkání?

„Je pravda, že zatím jsme museli pokaždé dotahovat. Jsem rád, že se nám to podruhé povedlo. Je škoda, že jsme si nechali dát ty dva góly, hlavně po tom snižujícím na 3:4 to pak bylo terno až do konce.“

Dvakrát jste skórovali během 9 vteřin, třikrát během dvou minut. To musela být velká euforie.

„Určitě, bylo to parádní. Pořád jsme se ale museli držet zkrátka, protože do konce ještě chybělo spoustu času.“

Na to, že se hraje semifinále extraligy, je k vidění až moc hodný hokej. Nezdá se vám?

„Tybrďo, mně to ani nepřijde. Před bránou se to teď dělá tak, že je to neviditelné, na tajňačku. Poslední dva zápasy jsem dostal tolik sekyr… je tam toho fakt dost. K tomu to ale patří. My na to jdeme stejně. Je to play off, člověk to musí vydržet.“

Plzeň - Třinec: Hrňa nikým nehlídaný v přesilové hře navýšil vedení hostů, 1:3 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Třinec: Kuriózní moment! Hrubec zlomil hůl při odklepávání konce trestu 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Třinec: Werek z přečíslení vrátil hostům dvoubrankové vedení, 2:4 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Třinec: Werek tečoval puk před Frodlem a otočil stav utkání, 1:2 720p 360p REKLAMA