Z oslavy hokeje bramboračka. Trapné, ušklíbl se liberecký kouč Pešán | iSport.cz

Brněnský bek Tomáš Malec během jednoho střídání neustále naháněl Dominika Lakatoše, několikrát ho tělem trefil. O hru se moc nezajímal. Liberecký bouřlivák Martin Ševc u mantinelu hulákal na Martina Erata, sápal se na něj ještě cestou na střídačku. Tvrďák Jaroslav Vlach se k němu přidal. Bylo vidět, že by brněnské hvězdě nejradši jednu ubalil. O kousek dál se do sebe pustili pěstmi drobný Libor Hudáček s Martinem Zaťovičem, dva elitní forvardi obou rivalů. I jim ruply nervy.

A to nebylo vše. Cestou do kabiny po Pláškově trefě v prodloužení Vlach hokejkou praštil vší silou do odpadkového koše a zanadával si. „Jelo se úplně natvrdo. Furt bušíme a teď se štěstí otočilo k nám,“ vystihl domácí útočník Martin Dočekal. „Hráči věděli, že když spadnou na led, budou mít přesilovku,“ nelíbil se Pešánovi průběh čtvrtého souboje, který rozhodl osmnáctiletý junior Karel Plášek.

Pár vteřin před jeho gólem ze sóla masíroval Erat hokejkou u mantinelu Petra Kolmanna. Jeden krosček, druhý, třetí, čtvrtý. Beztrestně. Puk se pak vyvalil k jeho spoluhráči Jakubovi Orsavovi, který ho posunul do jízdy Pláškovi. Erat měl jít na trestnou, místo toho vzápětí skákal do klubka jásajících spoluhráčů. Rozhodčí ještě pro jistotu zkontrolovali záznam, zda kotouč přešel brankovou čáru. „Byl jsem si jistý, že to byl gól. Viděl jsem, jak vyletěla flaška. Tam jsem střílel,“ líčil Plášek po své první trefě v seniorském play off.

Ve čtvrtek pokračuje série za stavu 2:2 na severu Čech.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:36. Zaťovič, 48:56. Bartejs, 61:22. Plášek ml. Hosté: 06:51. Birner, 29:40. Filippi Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Z. Michálek, Malec, Bartejs, Štencel – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., M. Erat, Orsava – Mallet, Kusko, P. Kratochvíl – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Kolmann, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Havlín, Doherty – Birner, L. Hudáček, Ordoš – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, Redenbach, Lakatoš. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Ondráček, Špůr Stadion DRFG arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

