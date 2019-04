Expert na důležité góly. Tenhle byl největší, hlásí Plášek po skalpu Tygrů | iSport.cz

Dlouholetí hokejoví pozorovatelé říkají, že na ledě vypadá jako táta. I jméno po něm zdědil, pro pořádek zatím dostává brněnský forvard Karel Plášek přídomek mladší. Pomalu však přichází doba, kdy si fanoušci při zmínce tohoto jména nevybaví veterána extraligových kluzišť, nýbrž jeho mladšího nástupce.

Svoji dosavadní extraligovou kariéru ozdobil osmnáctiletý talent třemi brankami, pokaždé v domácí DRFG Areně. Ta první přišla v září, když osmnáct vteřin před koncem třetí třetiny rozhodl duel s Třincem. „Nevěděl jsem, co mám dělat. Hrozná radost,“ soukal ze sebe v euforii po gólu na 2:1.

Kometa Brno - Třinec: Hrdina Plášek! 18 sekund před koncem rozhodl utkání, 2:1

Branku mu tehdy připravil Lukáš Kašpar, mistr světa z roku 2010.

Na zkušené mentory má ostatně Plášek pořádnou kliku. V sezoně 2004/05 nastupoval jeho otec za Znojmo, v jehož dresu tehdy váleli také hvězdy českého hokeje, které do extraligy přilákala výluka NHL. Mezi nimi se občas po ledě proháněl také tehdy čtyřletý Plášek junior.

„Pamatuju si hráče, kteří tam byli. Chodíval jsem s nimi na led po trénincích, to byla paráda. Patrik Eliáš, Martin Havlát, Tomáš Vokoun, Karel Rachůnek. Tehdy jsem to moc nevnímal, dnes bych za to byl vděčnější,“ vzpomíná s úsměvem na tehdejší dobu.

Na zkušené borce má kliku i jako hráč. V minulé sezoně nastupoval v prvoligovém Přerově v jednom útoku s tátou, v aktuálním ročníku jej trenéři po krátké anabázi vedle Lukáše Kašpara nasadili na začátku prosince do útoku s Tomášem Plekancem a Martinem Eratem.

Dvě velké osobnosti, vedle nich jeden nadějný mladík. „Karel ať si hraje svoji hru, my se přizpůsobíme,“ zdůrazňoval tehdy Erat. Plášek rozkaz splnil, ostych nechal v kabině a hned při čtvrtém střídání v utkání se Spartou si po kombinaci dvou slavných spoluhráčů připsal druhý extraligový gól.

„Výborný hokejista. Já jsem ho viděl poprvé a musím říct, že je to výborný hráč. Má všechny předpoklady pro to, aby uspěl v NHL. Když na sobě bude pracovat, má před sebou skvělou budoucnost,“ vyzdvihl tehdy Pláškovy kvality Plekanec.

Na třetí extraligovou branku však čekal další čtyři měsíce. V mezičase absolvoval juniorský šampionát v Kanadě, připsal si dalších dvanáct startů v nejvyšší soutěži, jeden v dresu prvoligového Přerova a devětkrát nastoupil za juniorku Komety.

V jednu chvíli se zdálo, že pro něj klubová sezona skončila, dostal totiž pozvánku na reprezentační turnaj do devatenácti let, který startuje tento čtvrtek. Jenže po zranění Jana Hrušky jej trenéři zařadili do sestavy pro druhý semifinálový zápas, a Plášek tak dostal možnost poznat, jak bolí hokej v play off. „Je to jiné, tvrdší, agresivnější,“ všímá si odchovanec Přerova.

Po dvou startech bez osobního zápisu do statistik přišel čtvrtý zápas série mezi Kometou a Libercem, po šedesáti minutách byl stav 2:2. Už v tu chvíli si Plášek při odchodu do šaten říkal, že mohl utkání v základní hrací době rozhodnout. „Věděl jsem, že jsem mohl dát nějaké góly,“ zpytoval svědomí.

Po 82 vteřinách prodloužení bylo vše zapomenuto. Kometa vybojovala v rohu obranného pásma puk, který následně Jakub Orsava poslal vzduchem na rozjeté číslo 25. „Viděl jsem, že to má Orsy na středu a že můžu beky předjet. Dal mi nádhernou žabičku,“ pochválil nejmladší člen brněnské sestavy svého spoluhráče.

Jenže skákající puk ne a ne spadnout do správné polohy, pořád se po ledě klouzal na hraně. „První myšlenka byla jiná,“ přiznal Plášek, „ale když jsem viděl, že mi to skáče, tak jsem vystřelil a naštěstí to tam spadlo.“

Svoji trefu popsal stručně, víc ale ani nebylo potřeba dodávat. Radost z vítězné branky mu nezkalila ani nejistota sudích, kteří raději přezkoumali rozhodující moment na videu. „Já jsem si jistý byl. Viděl jsem flašku, jak vyletěla,“ komentoval svůj gól.

Mezi 7 700 diváky, kteří slavili tečku za napínavým duelem, však chyběla důležitá postava celého příběhu – Karel Plášek starší. „Chodívá, když může, tak vždycky přijede,“ vyprávěl junior po utkání, „dneska tady ale nebyl.“

Bývalý hráč Pardubic, Znojma či Vítkovic, který v této sezoně nastupoval za druholigový Šumperk, chyběl také u synovy premiérové extraligové trefy proti Třinci. Že by dostal na zbytek play off z pověrčivosti příkaz zůstat u televize? „To určitě ne. Já jsem vždycky rád, když přijede,“ usmívá se člen kádru Komety.

