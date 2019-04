Fanoušci Plzně porušili dohodu. Koreis: Pomůže jen zavření zimáku | iSport.cz

Hozená láhev na sudího Jana Hribika na počátku března znamenala stanovení jasných mantinelů v chování plzeňských fanoušků. Podle informací Sportu měla úmluva toto znění: V případě prvních vulgarit bude na kostce nad ledem text, že se klub distancuje od tohoto chování a vyzve ke slušnému fandění. Dalším krokem je video, v němž majitel klubu Martin Straka prosí diváky, ať si nenechají kvůli svému chování zavřít stadion. Natočení tohoto spotu navíc mělo údajně vzejít od samotných kotelníků.

Pokud ani to nezabere, objeví se na kostce slogan „Raději diskotéku, nežli vulgarity“. Když nic z vyjmenovaného nepomůže, přijde mezní řešení v podobě puštění hlasité hudby s cílem přehlušit sprosté skandování oněch fanoušků. O všem byli informováni. Souhlasili s tím. Přesně podle tohoto scénáře postupoval klub vůči svým fans v pondělí. Ti se však zvedli a v klíčové chvíli nechali své hráče na holičkách.

Jaký je váš názor na situaci, která se stala včera v Plzni?

„Zaprvé bych řekl, že pokud by to byli opravdoví fanoušci, nikdy by neodešli. Od konce základní části vedení Plzně požaduje striktní dodržování nějakých pravidel slušného chování. Fanoušci si vůbec neuvědomují, co všechno svým chováním způsobují. Od klubu se například můžou odvrátit sponzoři. Nedovedu si představit jedinou firmu, která by chtěla být spojována se značkou HC Škoda Plzeň, potažmo s hulvátským prostředím, kde fanoušci neřvou jinak než sprostě a hází předměty na led.“

Sponzoři jsou jedna věc, druhá je ale to, že je klub již v podmínce. Jeden prohřešek a bude mu uzavřen stadion, či minimálně jeho část.

„Přesně tak. Úplně na to kašlou. Nejsou v situaci, kdy by po dalších incidentech přišlo posté bububu. To už teď není. Plzeň není z těch ekonomicky nejsilnějších klubů. Uzavření stadionu, pokuty…