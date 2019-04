Zrada, plivli nám do tváře! Boj vedení Plzně s fanoušky se vyhrocuje | iSport.cz

„Již druhou sezonu jsme svědky snahy o změnu tradiční atmosféry na plzeňském zimáku. Tato snaha probíhala v menší míře již dříve, ale momentálně se bohužel stupňuje. Iniciativa vychází ze svazu, ale ve velké míře bohužel i přímo z našeho milovaného klubu,“ těmito slovy začíná prohlášení fanoušků Plzně k incidentu, který se stal v pondělí v průběhu čtvrtého semifinálového utkání s Třincem.

Domácí kotel si opět neodpustil skandování hrubých urážek vůči soupeři i rozhodčím. Klub, jenž je již v podmínce, se proto rozhodl zakročit. Posledním krokem bylo zapnutí extrémně hlasité hudby, která přehlušila nadávky. Fans na to reagovali odchodem z tribuny.

„Nechápu, čeho svým chováním chtěli dosáhnout. Oni jsou jiní... Snažili jsme se jim maximálně vyjít vstříc, odezva od nich ale není žádná. V pondělí to v tak důležitém zápase vygradovalo tím, že se na kluky vyprdli,“ řekl plzeňský sportovní manažer Tomáš Vlasák pro sport.cz. „Oni to samozřejmě budou házet na nás, že jsme pustili hudbu. A my jsme teď ti špatní, kteří jim ubližují. Jestli to chtějí brát takhle, tak to bohužel asi bude vyhrocené. Zase se ale vracím k naší dohodě, která byla jasná. A my ji neporušili.“

Fanclub Škodovácí má však na obsah úmluvy jiný názor. „Konkrétní dohoda byla, že dvakrát to klub přejde. Klub ovšem dohodu porušil při první příležitosti a navíc až poté, kdy nadávky utichly. To je obrovské plivnutí do tváře všem věrným divákům, absolutní nepochopení plzeňské hokejové kultury, podraz na fanoušky. Došlo k obrovské pomyslné facce divákům. Tahle trhlina se bude hojit dlouho, pokud vůbec,“ stojí v jejich vyjádření.

Podle informací Sportu bylo hlavním bodem dohody to, že sami kotelníci budou případné vulgární skandování jednotlivců či malých skupin krotit. Sami ho měli přehlušit, ne podporovat a bubnovat do rytmu nadávek. V konkrétním pondělním případě se ale právě toto stalo.

Fanoušci jako by si neuvědomovali, že klub je již v podmínce. Jeden přestupek a přijde trest: zápas bez diváků. Svým chováním navíc mohou dostat organizaci do vážných existenčních problémů. Už nyní se údajně někteří sponzoři ozývají s tím, že se jim pranic nelíbí nepřátelská až nenávistná atmosféra a negativa, s nimiž je klub kvůli příznivcům spojován.

„Jedeme pořád stejnou vlnu, a když se někdo rozhodne, že na naše zápasy chodit nebude, tak prostě chodit nebude. Věřím, že se to pak vyselektuje, najdou se noví a jiní fanoušci. Tihle nechtějí nic respektovat. Nechci to ale házet na celý kotel, jednalo se o necelou stovku lidí,“ dodává Vlasák.

Fandové snahu klubu o převýchovu nesou dlouhodobě těžce. Hledání kompromisů je štve. Ustoupili od některých pokřiků, nevyrábí problémová chorea. „Ze strany klubu za podpory a částečně i příkazů svazu bohužel dochází k neustálému utahování šroubů a jsou na nás kladeny další a další požadavky. Diskotéku v hale nechceme a snažíme se s tím bojovat, jak to jen jde. Dlouholetá specifická atmosféra plzeňského zimního stadionu je však soustavně ničena,“ tvrdí část fanoušků Škodovky. Další postup zvažují. Bude při šestém duelu znovu ticho? Nebo nepřijdou vůbec? Dnes je na programu pátý duel série v Třinci. Zpátky na západ Čech se semifinále vrátí v sobotu.

Vyjádření vedení klubu „Jednoznačně jsme se vymezili proti vulgaritám a cíleným urážkám hráčů, trenérů a rozhodčích. Vždyť nic takového nepatří nejen na extraligové stadiony. Oběma stranami bylo jasně domluveno, že pokud veškeré apely vulgarity neukončí, jako poslední výzva přijde varování o tom, že raději dáme přednost diskotéce než nadávkám. Jestliže i pak budou vulgarity pokračovat, pustíme z reproduktorů muziku. A tak se i ve čtvrtém semifinálovém utkání stalo. Urážky směřující na třinecký tým a jeho hráče jsme po výše zmíněných upozorněních, které nebyly reflektovány, přehlušili hudbou. Nastalá situace mě osobně velice mrzí, nicméně za sebe a za vedení klubu říkáme jednoznačně – vulgarity, sprosté skandování, vandalismus a urážky jednotlivců na našem stadionu nechceme a budeme proti nim bojovat.“ majitel klubu Martin Straka ke sporu s fanoušky