Nedorost po smolné porážce Plzně: Pro sedmou bitvu uděláme všechno | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Třinec - Plzeň: Škodovka se znovu prosadila, trefil se Pulpán, 1:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak se s touto porážkou vyrovnáváte?

„Makali jsme celý zápas. V posledních třech minutách jsme dostali dva nešťastné góly a prohráli jsme. Teď jsme zklamaní. Kdo by nebyl? Hrajeme o finále a prohrajeme si zápas v posledních dvou minutách. Ale na světě jsou horší věci, takže se z toho zbrcháme. Máme před sebou šestý zápas, který musíme vyhrát a vrátit sérii do Třince.“

Na konci jste byli pod tlakem, že?

„Třinec prohrával a tlačil. Dolů chodili i beci. Ale ty góly nebyly z toho, že by nás nějak přehráli. Jednou to tam smolně propadlo Frodovi (Dominiku Frodlovi) za záda. Skákalo to po brankové čáře a asi to bylo kousek za ní, když tak rozhodl videorozhodčí. Gól na 3:2 asi Frodo neviděl. Takových nahození je v zápase tisíc. Bohužel, dvacet vteřin před koncem jedno spadlo do naší brány. Jak se říká, každá střela, dobrá střela. Nebyla to žádná bomba, ale gólman nic neviděl.“

Třinec - Plzeň: Bitka hned v úvodu! Polanský se serval se Strakou 720p 360p REKLAMA

Do čtvrteční bitvy vyhrávaly v sezoně ve vzájemných soubojích jen hostující celky, což je unikát.

„Série je přerušena, takže teď je na nás, abychom ji doma přerušili i my. Čtyřikrát jsme s nimi prohráli, stejně jako oni s námi. Popáté vyhráli, tak my musíme taky. Pak si to můžeme rozdat v sedmém zápase o finále. Uděláme pro to úplně všechno. Nepředpokládali jsme, že vyhrajeme sérii 4:0, i když nás první dvě utkání namlsala. Třinec má velice kvalitní tým.“

Jaký byl duel číslo 5?

„Třinec na nás vletěl, ale první gól jsme zase dali my. Druhou třetinu jsme sehráli velice dobře. Bylo tam několik oslabení, ale dnes jsme je sehráli parádně, obětavě. Ve třetí části jsme se snažili bránit tu druhou branku a docela dlouho se nám to dařilo. Drželi jsme, padali po hubě. Bylo to úplně vyrovnané. Rozhodly góly, které nepadly z žádných vyložených šancí. Smolně nám to tam propadlo. Doufám, že v šestém zápase budou padat nám a vrátíme to sem.“

Síly jsou?

„Vždycky se najdou. Nemyslím, že jich máme málo. Když člověk ve třetí třetině vede, víc brání, než útočí. To je normální. Možná to vypadalo, že jsme zalezlí, ale chtěli jsme to udržet na 2:1 anebo dát třetí gól z brejku. Šance jsme měli, trefili jsme tyčku. Závěr byl takový, jaký byl. Rozhodlo štěstí.“

Třinec - Plzeň: Fanoušci Indiánů se při výjezdu na protest oblékli do reflexních vest 720p 360p REKLAMA

Třinec - Plzeň: Kolaps hostů! Frodla překonal Doudera, 3:2 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Třinec - Plzeň 3:2. Oceláři otočili duel 20 vteřin před koncem a drží mečbol 720p 360p REKLAMA