Liberecký play off sniper Jelínek: Když vám to střílí, cítíte se líp, těší ho | iSport.cz

Rozdílová byla asi druhá třetina, že?

„Jo, dali jsme v ní góly, soupeři jsme aspoň trochu odskočili. Uklidnili jsme se. I když nás Kometa ve třetí třetině zatlačila, což se dalo čekat, zvládli jsme to. Super zápas.“

Průběh zase jako přes kopírák. Rychle dáte gól, Kometa dotahuje.

„Když v play off prohráváte, musíte dát do zápasu všechno a tlačit se k vyrovnání. Tak to prostě je. Kometa do toho musí jít vždy na maximum, bohužel mají zkušené hráče, takže většinou vyrovnají. Tentokrát jsme koncovku ale zvládli.“

Vedete 3:2 a máte mečbol. Přistoupíte k rozhodujícím zápasům jinak?

„Asi ne, přistoupíme k nim jako ke každým jiným zápasům play off. Půjdeme do šestého utkání naplno hned od začátku a v každém střídání budeme pokračovat. Uvidíme, na co bude výkon stačit.“

Během série jste dal už tři góly, sedí vám Kometa?

„Je upřímně úplně jedno, kdo góly dává. Hlavně, že vyhráváme. Každopádně jsem rád, že můžu pomáhat týmu. To určitě.“

Sebevědomí vám ale branky dodávají, ne?

„Určitě, když vám to střílí, cítíte se líp. Budu rád, i když se prosadí někdo jiný a vyhrajeme. Je však pravda, že euforie byla u našeho čtvrtého gólu velká, padl čtyři minuty do konce.“

Baví kromě diváků série i hráče?

„No, všechny zápasy byly náročné. Myslím, že je to i vidět. Třikrát prodloužení v pěti zápasech jsem snad ještě v play off nehrál… Boj o každý metr.“

Vůbec poprvé někdo vedl v zápase o víc než gól. Byli jste klidnější, nebo co se změnilo?

„Spíš jsme proměňovali šance. A to ještě jel Jaroslav Vlach na konci druhé třetiny sám na bránu, mohli jsme dát klidně pět gólů před druhou pauzou… Oba gólmani chytali výborně, drželi své týmy. Jsem rád, že jsme nakonec proměnili víc šancí.“

Pátý zápas může být velkým povzbuzením pro tým. Soupeře jste přehráli, dali mu pět gólů…

„Je to tak, výsledek ale úplně neodpovídá závěru zápasu, Kometa si vytvořila dost velký tlak. Ustáli jsme ho a můžeme mít malou psychickou výhodu. Každopádně dokud nevyhrajete čtvrtý zápas, hotovo v žádném případě není.“

Čím jste Kometu přehráli?

„Snažíme se hrát pořád stejně: být první na puku, mít sílu na kotouči a tlačit všechno do brány. Vycházelo nám to. Máme šance sice každý zápas, ale ve čtvrtek jsme jich proměnili víc než jindy.“

Místy jste soupeře dostávali pod drtivý tlak.

„Ono s nimi máte takový pocit vždy, ale pak vám ujedou a dají gól. (směje se) Musíte se mít pořád na pozoru. Výborně hrají v předbrankovém prostoru, kde blokují střely a čekají na jeden odražený puk, díky kterému ujedou do brejku a dají gól. Opticky může vypadat, že máme tlak, ale oni na šance takovým stylem čekají.“

Jejich brejky se vám nicméně tentokrát dařilo eliminovat.

„Jelikož šlo o pátý zápas, týmy o sobě už něco vědí. Víme, co od sebe čekat a daváli jsme si na jejich hru pozor.“

Bude těžké ukočírovat kousek od postupu hlavu?

„Pro mě už ne, mám něco za sebou. Máme v týmu i mladší hráče, promluvíme si s nimi. Je potřeba, aby věděli, že dokud nevyhrajeme čtvrtý zápas, a kór s Kometou, není hotovo.“

Kometa na druhou stranu takovou situaci za poslední roky nezná.

„Mají výborný tým, my ale taky. Budeme se snažit do dalšího zápasu dát všechno a urvat ho.“

