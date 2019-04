Obrovská euforie, ještě teď se klepu, jásal Kovařčík po obratu Třince | iSport.cz

"Je to neuvěřitelné, ale nesmíme zapomenout, že se hraje na čtyři výhry,“ říkal Michal Kovařčík. „Do dalšího zápasu musíme jít s pokorou.“ Šesté semifinále je v sobotu v Plzni (15).

Váš útok měl hodně šancí. Věřili jste, že to nakonec prolomíte?

„Určitě jsme věřili. Bohužel Ondra to tam jednou měl už do prázdné, jednou nahrával Činelovi (Ciencialovi) a bek to tak tak chytil... Trochu jsme to možná měli zahrát chytřeji, ale věřili jsme. Nakonec štěstíčko padlo na naši stranu.“

Jak jste viděl váš vyrovnávací gól?

„Já jsem to tam takzvaně plácl na tyčku a Frodl si to trochu sklepnul. Měl smůlu, ale takový je hokej. První dvě třetiny to z naší strany nebylo moc ono, ale v té třetí jsme si řekli, že po nich půjdeme. Že už nemáme, co ztratit. A štěstíčko trochu padlo na naší stranu, jsme za to rádi.“

Co bude důležité, abyste postupový bod urvali už v sobotu v Plzni?

„Asi hrát jako před tím venku. Být nepříjemní, napadat, nečekat, co oni udělají s námi. My musíme udávat tempo zápasu, ale jak říkám - s pokorou. Pořád není konec. Nesmíme si myslet, že už to je vyhrané.“

Psychicky musíte být nahoře, když jste sérii otočili z 0:2 na 3:2...

„Psychika je teď na naší straně a mohla by to být naše výhoda do dalšího zápasu. Musíme se ale hlavně pokusit o to, aby naše série venkovních výher pokračovala.“

Popáté v sérii jste prohrávali a dostali první gól, co to ukazuje?

„To sám nevím, čím to je. Aspoň vidíme naši sílu, že neskládáme zbraně a jsme schopni zápas otočit. Je vidět, že první gól tady moc nerozhoduje, ale byli bychom rádi, kdybychom ho už dali my.“

