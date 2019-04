Kovář a spol. zlomili "domácí" prokletí: Rozhodne se férově, co víc si přát? | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Třinec: Gulaš procedil kotouč ke vzdálenější tyči, 3:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Vnímali jste, že to zápas o všechno?

„Neměli jsme kam ustupovat, sami jsme si tu sérii předtím trochu pokazili. Jsem rád, že jsme to zvládli. Rozdáme si to v sedmém zápase.“

Měli jste v hlavách, že jste Třinec doma v sezoně ještě neporazili?

„Já tedy vůbec ne. Šli jsme do toho s tím, že to chceme urvat a vrátit sérii k nim.“

Bylo těžké vypustit z hlavy závěr minulého utkání, v němž jste přišli o vedení?

„Bylo to něco jiného. Věděli jsme, že to musíme za každou cenu urvat. Naštěstí jsme teď dali třetí gól, který to rozhodl.“

Za stavu 2:0 jste se ocitli chvíli v úzkých…

„Šli pod nás, byli jsme pod tlakem. Už jsme byli v tom, že jsme to zase jenom vyhazovali. Hlavně to chtělo ubránit. Naštěstí jsme to tentokrát zvládli.“

Což se předtím v Třinci nepodařilo, neblesklo vám to hlavou?

„Věřil jsem, že to urveme. Stojíme na pokraji, nemáme kam ustoupit. Kluci to skvěle odbránili. Jedeme na sedmý zápas, což jsme chtěli.“

Může vám pomoct, že jste ho v sezoně už hráli? A s Olomoucí ve čtvrtfinále jste ho zvládli?

„Těžko říct. Je to rozhodující zápas, oba týmy na to budou nachystané. Rozhodne to asi férově to, kdo je v sérii lepší.“

Podle statistik obecně Plzeň umí sedmé zápasy. I tohle může hrát pro vás, nebo jsou to jenom čísla?

„Doufám, že to potvrdíme. A že vyhrajeme.“

V sérii se více daří hostům, mohli byste z toho profitovat?

„Věřím, že jo. Hlavně, abychom do zápasu dobře vstoupili. Nemáme proč být nervózní nebo zastrašení. Je to semifinále extraligy. Sedmý zápas. Co víc si přát?“

Jak vám vyhovují tyhle partie o všechno?

„Je to něco jiného, v hlavě to mám trošku jinak nastavené. Ale právě kvůli tomu hokej hrajeme.“

Co říkáte na to, jak zápas zvládl gólman Dominik Frodl? Jak se oklepal poté, co naposledy v Třinci dvakrát inkasoval v závěru?

„Chytal výborně, drží nás celou sezonu. Je skvělý.“

V sérii se vám daří chodit do vedení, hraje se vám potom lépe?

„Vždycky je lepší vést. Nikdo nechce dostat dostávat góly jako první. Daří se nám od začátku zápasu, potom už to bývá o tom, jestli to ubráníme, nebo ne.“

Co jste říkal na fanoušky, kteří vás podporovali celý zápas?

„Určitě nám to pomohlo, bylo to skvělé. Atmosféra byla parádní. Za to jim patří dík.“

Jak strávíte před sedmým zápasem?

„Zítra ho budu trávit v autobuse. (usměje se) Radši by člověk byl doma, ale musíme se s tím vyrovnat. Máme výborného autobusáka, který nám cestu určitě ještě nějak okoření. Už se tam těšíme."

