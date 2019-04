Protest oranžových vest bez vulgarit! Jen na nás je klacek, říká fanda Plzně | iSport.cz

Bylo to velké téma. Třaskavé. Co fanoušci předvedou? Budou fandit, nebo ne? Vzhledem ke zjitřeným vztahům s vedením klubu vládla nejistota. Před zápasem se před stadionem tvořily hloučky, lidé mezi sebou vášnivě debatovali.

Někdo byl pro protest, někdo ne. Příznivci, sdruženi jako Škodovácí, vesty ostatním nabízeli. Stejně jako rozdávali prohlášení. V němž mimo jiné stálo: „Rozhodli jsme se vyjádřit nesouhlas se snahami o změnu plzeňské atmosféry, a to oblečením oranžové reflexní vesty. Jejím oblečením vyjadřujete, že vám záleží na zachování dosavadní atmosféry na našem stadionu a odsuzujete kulturu fandění alá Liberec, kterou se nám snaží klub a svaz vnutit.“

Nakonec to byla jediná forma, jak vyjádřit svoje rozladění. K žádným dalším akcím lidé nesáhli. Fandili celou dobu, bez vulgarit.

„Díky fanouškům, že fandili celý zápas. To nás vždycky žene dopředu,“ říkal bezprostředně po zápase do mikrofonu brankář Dominik Frodl. S pochvalou přispěchal tentokrát i klíčový útočník Jan Kovář, který po minulém utkání chování lidí, kteří během zápasu odešli, zkritizoval. S kritikou předtím přišel rovněž klub, který jednoznačně prohlásil, že si za svým postojem bude stát. Fanoušci podle jeho představitelů porušili dohodu. Fanoušci to popírají. Podle nich přišla „podpásovka“ s tím, že z reproduktorů zněla hlasitá hudba. A slogan: Raději diskotéku než vulgarity.

„To byl ten hlavní důvod, proč lidé odešli. Cítili se dotčení, proto šli pryč. Protože podle nich byla porušené dohoda. I fanoušek má právo odejít ze stadionu, když chce. Má zaplaceno. Takže je na něm, jestli bude fandit, nebo mlčet. Je to jeho věc. To rozhodně není nic proti hráčům, ani proti Martinovi Strakovi. Vždyť oni jsou důvod, proč sem chodíme. Ale co jsem se bavil s kotelníky, naštvala je ta diskotéka,“ vykládal pro Sport dlouholetý fanda Tomáš Eret, který rovněž přišel na utkání v oranžové vestě.

Stačí další exces a disciplinární komise uzavře v Plzni sektory

Tomu se navíc nelíbí, jak o Plzni referují média. „Proč se píše jenom o nás? Proč ne o ostatních? Jenom na nás je klacek,“ zlobil se. I když potom uznal, že si za to mohou i sami fanoušci díky spršce vulgarit v minulých letech.

„Ale neustále slyšíme, že play off je o emocích. Mají je hráči, trenéři. I my fanoušci. A když se stane, že přijde špatně posouzený zákrok, jde to ven,“ dodává Eret. „Ale štve mě, že o nás se mluví jenom ve špatném. Přitom se nikde neobjevilo, že třeba při zápase s Olomoucí, když vypadl mikrofon, to byl kotel, který dozpíval celou hymnu.“

V šestém zápase se každopádně lidé drželi. Tedy až na jednoho z pomyslných šéfů kotle, který při příchodu do sektoru vedle sedící novináře počastoval vulgárními nadávkami. Ale to byl jediný exces. Pak už se fandilo slušně.

Škodovka šestý zápas zvládnula. Aby se hráči před vlastními fanoušky objevili i příště, musejí zvládnout pondělní sedmý zápas v Třinci. Pak by se domů vrátili na finále.

A stále platí: stačí další exces a disciplinární komise svazu uzavře v Plzni sektory. „To si ale určitě nikdo z nás nepřeje. Nikdo nechce sedět doma,“ reaguje Eret. Je ale právě na lidech, aby se dokázali krotit i příště. Tentokrát to zvládnuli. Stejně jako v úvodu play off.

SESTŘIH: Plzeň - Třinec 3:1. Domácí duel o vše zvládli, sérii rozhodne sedmý zápas 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:02. Pour, 35:39. Indrák, 59:12. Gulaš Hosté: 49:02. Polanský Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Moravčík, Čerešňák, Pulpán, Jones, Vráblík, L. Kaňák – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – V. Němec, Kracík, Indrák (A) – Stach, Nedorost, Kratěna – Straka, Kodýtek, Eberle – Preisinger. Hosté: Hrubec (Kantor) – Dravecký, Gernát, Galvinš, D. Musil, Husák, M. Doudera, M. Adámek – Chmielewski, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Werek, Marcinko (A), Hrňa – Adamský (C), Polanský, Svačina – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Rozhodčí Pešina, Šír – Ondráček, Špůr Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6116 diváků

Plzeň - Třinec: Gulaš procedil kotouč ke vzdálenější tyči, 3:1 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Třinec: Polanský využil dezorientaci západočechů před vlastní brankou, 2:1 720p 360p REKLAMA

Plzeň - Třinec: Adamskému vypadl puk z kalhot a Indrák ho napálil do sítě, 2:0 720p 360p REKLAMA